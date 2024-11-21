辜樹仁析特朗普2.0七大手段　對全球影響

辜樹仁解構特朗普2.0時代來臨將採取的七大手段。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月21日電（記者 盧誠輝）曾任美國戰略暨國際研究中心研究員的《天下雜誌》資深研究員辜樹仁20日出席桃園航空城論壇，面對2025年特朗普2.0時代的來臨，他以深入淺出的方式分析特朗普未來可能採取的七大手段，與對全球經貿可能造成的影響，希望大家能透過理解特朗普貿易政策背後的邏輯，提早準備好各項因應措施。



辜樹仁，成功大學歷史系、美國華盛頓大學國際研究碩士。曾任美國戰略暨國際研究中心研究員，目前擔任《天下雜誌》資深研究員。



辜樹仁表示，未來2025年整個國際跟全球的經貿大環境最需要應變的一件事情，就是特朗普重新回鍋擔任美國總統，特別是特朗普在競選期間提出了很多政策，都讓大家冷汗直流，而根據他過去對美國的瞭解與9月下旬去了美國一趟的觀察，對特朗普再次當選總統的未來經貿政策有更深入的看法。



他指出，特朗普2.0經貿政策核心包括有製造回流、對抗中國、貿易平衡、法規鬆綁、能源自主、減稅與樽節支出等7大項，其中包括製造回流、對抗中國與貿易平衡等3大項目是對外政策，主要目的是為了追求公平貿易，希望能為美國勞工創造更多就業機會，因為特朗普認為在過去全球化自由貿易的年代有太多的美國工作機會流失到海外，所以極力想改變現狀。至於法規鬆綁、能源自主、減稅與樽節支等4大項目則是對內政策，目的是想改善通貨膨脹所帶來的物價上漲，減輕一般消費者和企業的負擔。



辜樹仁認為，不管是特朗普過去首次任期、拜登執政或未來的特朗普2.0時期，製造回流與對抗中國這2大項目是美國一直延續下來的政策，也是美國共和黨和民主黨目前的最大共識，未來一定會持續推動，只是手段和戰術可能會一些不同而已。



辜樹仁提到，特朗普一直以來最想做的事就是對美國所有的進口商品加徵10%到20%的關稅，尤其針對中國進口商品要加徵到60%的關稅，這些都是在現有的關稅基礎上面再累加上去，特朗普的主要目的是希望世界各國若不想被美國加徵關稅，就必須把工廠搬到美國去。

