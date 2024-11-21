郭正亮點名黃珊珊最近很奇怪像內鬼

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／針對《財政收支劃分法》修法以及《“憲法”訴訟法》修法提案，朝野近日爆發激烈攻防戰。前“立委”郭正亮18日在網路節目驚爆，台灣民眾黨出了一個奇怪的內鬼。他說，黃珊珊有沒有想過，“國會”改革案是民眾黨提案，國民黨覺得有道理，所以過來相挺，“就妳反對！”他還提到，不只這一件，財劃法在對決的時候，黃珊珊原本要負責提案，結果她也沒有進場，連續兩次！



根據《中時新聞網》報導，郭正亮18日在網路節目《亮話天下》表示，國民黨“立委”翁曉玲提出《“憲法”訴訟法》修正案，提高大法官“釋憲”門檻，從二分之一提高到三分之二，“這有什麼不對？”“立法院”提“釋憲”要四分三，但大法官二分之一就可以“釋憲”，當然要拉高！



“結果很奇怪，民眾黨有一個人反對！”郭正亮說，黃珊珊反對！還在雜誌上發表文章，真的很奇怪。黃珊珊有沒有想過，“國會”改革案是民眾黨提案，國民黨覺得有道理，所以過來相挺。後來“國會”改革案被“憲法”法庭做掉了，因此國民黨才提出《“憲法”訴訟法》修正案，民眾黨“立委”都同意，“就妳反對！”



郭正亮說，“國會”改革案是民眾黨優先提案，是黃國昌、張啟楷優先提案，國民黨相挺。結果被“憲法”法庭做掉了，現在要修法幫民眾黨出一口氣，“妳反對！我的天啊！”而且不只這一件。



另外，財劃法藍白合作，對決當天，黃珊珊沒有進場，連續兩次。郭正亮認為，這個會期對藍白最重要的議題，就是財劃法，但黃珊珊到關鍵時刻沒有進場，什麼意思？



郭正亮說，民眾黨“立委”很認真找議題、找策略。民進黨賴清德、蘇貞昌以前都說要修《財政收支劃分法》，一執政就不修了，“我看這麼多國家的政治，從沒看過像民進黨這麼不要臉、低級、噁心！”一執政，過去政見都不算，那選民進黨幹什麼？證明民進黨只要權力，其他都假的。



郭正亮強調，藍白無論如何，《財政收支劃分法》的修正一定要通過。結果民眾黨出了一個奇怪的內鬼，黃珊珊有什麼好反對的？“妳也選過台北市長！難以想像妳為何反對？”