李遠：年度預算歷史新高　強化台灣文化能量

李遠報告2025年度預算規劃。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月21日電（記者 俞敦平）台“文化部長”李遠今日於“立法院”教育及文化委員會報告2025年度預算規劃，強調以文化扎根、文化產業升級及國際拓展為核心，致力於深化文化永續與提升國際競爭力。他強調，年度預算創歷史新高的303.9億元新台幣，希望獲得“立法院”支持，全面強化台灣文化能量。



“立法院”教育及文化委員會21日審查2025年度“中央政府”總預算案有關“文化部”及所屬單位預算案，“文化部長”李遠應邀報告並備詢。



李遠首先表示，“文化部”以扎根兒少文化為重要政策，透過試辦“文化幣”計劃、支持兒童節目與繪本創作，並舉辦國際兒少書展，提供兒少更多接觸藝術與文化的機會。同時，與校園合作推動藝術進入校園及文化體驗活動，並鼓勵傳統戲曲發展適合兒少欣賞的演出內容。他指出，這些舉措不僅培養創造力，也提升文化素養，為未來打下紮實基礎。



李遠接著提到，“文化部”持續整合地方文化資源，透過文化基地的概念，將社區營造、地方創生與文化設施結合，並推動有形與無形文化資產的保存與再利用。他表示，文化路徑的推廣及與在地故事結合的藝文創作，能讓地方文化發揮經濟效益與觀光潛力，同時也具備教育價值。



李遠指出，“文化部”成功爭取第二筆100億元“國發基金”，將用於強化文化內容產製，並積極培育年輕新秀及鼓勵參與國際影展。他強調，台灣是華語世界中最具創作自由的“國家”，“文化部”將善用這一優勢，支持流行音樂、漫畫、動畫等多元內容發展，並以跨域IP創作進軍國際市場。此外，推動數位閱讀及支持實體書店運作，也是文化產業升級的重點之一。



李遠在報告中提到，“文化部”專注於協助中小型表演團隊壯大，並支持地方藝術家創作具國際辨識度的作品。他強調，“文化部”將透過資助台灣藝術家參加國際展覽或舉辦展覽，提升台灣視覺藝術的國際能見度，同時推動公共藝術計劃，為藝術家提供更多創作與展示的空間。



李遠提到，“國家漫畫博物館”、“國家鐵道博物館園區”及兒童未來館的建設進展順利，“文化部”積極整合各界意見，結合地方觀光資源，打造吸引國內外遊客的文化地標。他並提到“重建台灣藝術史2.0”計劃，透過深入研究台灣藝文故事與多元族群文化，深化文化記憶與傳承。



李遠表示，“文化部”2025年度預算達303.9億元，創歷史新高，主要包括地方藝文館深耕計劃、影視基地發展計劃、永續地方創生計劃、國際數位傳播計劃等多項重要政策。他強調，這些預算的投入將有效提升台灣文化產業競爭力，並助力台灣文化在國際舞台發光發熱。



最後，李遠再次呼籲“立委”支持年度預算，並承諾“文化部”將以“文化永續，世界台灣”為理念，全面推進各項文化施政，讓台灣的文化能量在國際舞台上展現最耀眼的光芒。