陳水扁親戚小孩當兵遭霸凌？栗正傑爆內幕

栗正傑分享，陳水扁官田老家的親戚小孩分發到金門烈嶼隊當兵，因為耍特權，慘遭同袍霸凌修理。（栗正傑臉書） 中評社台北11月21日電／“勞動部”勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，有公務員因此輕生，矛頭指向分署長謝宜容，“勞動部”20日宣布，予以謝2大過免職處分。謝宜容20日晚間透過書面發布三點道歉聲明，但也指外界有些對她的傳言並非事實。對此，陸軍退役少將、前烈嶼指揮官栗正傑20日分享了“陳水扁親戚小孩被霸凌的故事”，回憶當時他擔任烈嶼指揮官，卻被要求開軍車到碼頭接該員的家屬探望，結果事後該員卻慘遭同袍霸凌修理。



栗正傑20日在臉書發文說一個陳水扁親戚小孩被霸凌的故事。那年他擔任烈嶼指揮官，有一天“國防部長”李傑辦公室長官打電話給他，說陳水扁官田老家的親戚小孩分發到他部隊當兵。這小孩的家人（爸爸、媽媽，阿公、阿嬤）要到烈嶼看他，叫栗正傑要親自到碼頭用軍車接他們，還要親自陪他們到營區探望。



栗正傑說，他特別向長官反應，這樣反而會害了這孩子。但這些傢伙跟本不懂軍中“次文化”，堅持要他這樣做，給親屬面子。果不其然這些親戚回去後，全烈嶼部隊，“官不分大小，人不分藍綠”，除了他以外，集體修理這個兵。連隊其他的小兵趁他站衛兵打嗑睡時，電話通知各級督導官到哨所查哨，登記他站衛兵打嗑睡。第二天指揮部早餐會報，戰情官還特別提報，監察官立刻建議關禁閉，那場面幾乎快“兵變”了。



栗正傑指出，後來他把全禁閉室的管理人員全換成“溫和”的大學生，親自排禁閉室課表，嚴格要求按表操課，不然洪仲丘事件早在烈嶼發生了。之後再將那小孩調到他同鄉當連長的連隊，才結束這場“軍怨”風波！