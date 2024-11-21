綠委批何佩珊放任次長包庇　能力有問題

綠委林淑芬接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）“勞動部”調查勞動力發展署北分署長謝宜容罷凌部屬事件，遭批“官官相護”，引發眾怒，逼得賴清德與“行政院長”卓榮泰20日親上火線道歉。民進黨籍“立委”林淑芬今天對此痛批，台“勞動部次長”許傳盛跟謝宜容私交非常好，調查報告錯誤，讓謝有支撐，許傳盛已經不適任毫無疑問。至於部長何佩珊是否應下台負責？林淑芬也說，這些事情很多是發生在她來以前，但如果放任次長做出包庇行政報告，自己還渾然不知問題在哪裡，那部長能力就有問題，要不要辭職就讓上面的人來決定。



“勞動部”勞發署北分署一名39歲員工，疑似不堪長期遭分署長謝宜容霸凌而選擇輕生，但謝宜容昨日發表書面聲明道歉，卻強調“身故事件與本人領導無關”，再次引爆民眾怒火。



傳出謝宜容是前“勞動部長”許銘春人馬，而許銘春與現任次長許傳盛都是“監察院長”陳菊人馬。



林淑芬今天在“立法院”受訪時說，非常遺憾謝宜容的態度看似謙卑其實很強硬，看得出來心性驕傲，在這種狀況裡面，針對“勞動部”行政調查報告給了她支撐。明明這位員工就是工時過長、壓力過大、都叫他扛責任，可是調查報告昧於事實指出，事件非管理不當，謝宜容就是因為這份行政調查報告，才可讓她更有所本說不是自己導致員工死亡。

