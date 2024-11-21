謝龍介追問何時抓到陳啟昱？張榮興不敢答

台“警政署長”張榮興（左）、台“法務部長”鄭銘謙（右）接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案掏空公司，台南地方法院開羈押仲裁庭時無故不到，自此下落不明，有傳出已偷渡出境，也有傳聞仍躲在山區。中國國民黨籍台南市“立委”謝龍介21日質詢追問“警政署長”張榮興，到底何時能抓到人？非常漏氣，要給你幾個月？張榮興不敢正面回應，未透露是否逃出境，僅說有信心、會盡力去做。



陳啟昱曾任民進黨中執委、“立委”，被認為是“監察院長”陳菊昔日人馬，因涉嫌綠能光電弊案掏空公司11億元新台幣，10月23日被台南地院當庭釋放無保請回，隔天隨即下落不明，傳出已逃菲律賓或東南亞，或是製造手機還在台灣等假象。近期更被爆出其名下帳戶逾億元資產在出事之前便已提領一空，且疑似透過一位與他交往的酒店小姐協助匯出這些不法所得。



“立法院”司法及法制委員會21日邀“司法院”、“法務部長”鄭銘謙、“內政部”政務次長馬士元、“警政署長”張榮興、移民署長鐘景琨、“勞動部”勞動力發展署副署長黃齡玉、“數位發展部”、通訊傳播委員會、“行政院”打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會率所屬相關單位列席就“如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具，及打詐四法施行後相關子法及配套措施進度與具體成效之檢討”進行專題報告並備質詢。輪值召委為中國國民黨籍“立委”吳宗憲。



謝龍介質詢時說，現在37名死刑犯都不會被判處死刑了，民進黨“賴政府”使得人民對司法失望，如今陳啟昱又在逃，他先前就預言過陳啟昱一旦被請回，肯定會跑走，他預測很準，現在“法務部”與“警政署”到底要花多久時間偵辦？陳啟昱人在菲律賓嗎？還是還在台灣南部？到底要幾個月還幾周才能抓到人？



張榮興僅表示，現在都還在查證各方面的相關訊息，已有成立專案小組，但因牽涉到偵查中的案件，不便透露掌握到人在哪，但都會利用科技偵辦，若逃到海外，會尋求互助，“警政署”有信心、盡量做。



鄭銘謙則說，台北地檢署會找相關檢察官成立小組，進行詳細調查，會查清陳啟昱的行蹤，並尊重專業小組偵辦。



謝龍介不滿官員答詢，不斷追問到底要幾個月抓到人？但官員不敢給出答案，讓謝不滿批評說，這都不敢承諾，非常漏氣。