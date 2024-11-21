軍方借政大辦教召教長竟不知　藍委大呼驚恐

鄭英耀。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／根據政治大學日前公告，為協助推動全民“國防”、厚植後備戰力，於25日至29日租借研創大樓進行軍方教召活動。但此舉引發“立委”質疑，“教育部長”鄭英耀回應時稱“這個訊息個人並沒有瞭解”。對此，鄭的學妹、中國國民黨籍“立委”柯志恩忍不住嗆，大家已經覺得學生可能要上戰場，卻又突然把教召放校園，是唯恐天下不亂嗎？質疑“教育部”完全沒掌握，“內閣”都在狀況外嗎？這是令她感到最驚恐地方。



藍委賴士葆20日在“立法院”質詢時指，自己在政大教書教了20年，怎麼現在校園變成一個彈藥庫？身為政大校友表達抗議。“教育部長”鄭英耀回應，“容我會後瞭解，這一部分尊重學校，這訊息個人並沒有瞭解”。此時，賴不滿地回擊，“你也不知道啊！可惡就在這裡”。



根據《中時新聞網》報導，柯志恩20日在政論節目《少康戰情室》中提到，鄭英耀是政大教育系畢業，是她的學長，對於政大的地形非常清楚。一個“教育部長”對於“國防部”把教召放到校園當中，“教育部”卻完全沒有掌握，這一點是有點離譜的，所以大家要問之前身為中山大學校長的他，如果教召放在中山大學會同意嗎？



柯志恩認為，校園是純粹學術的地方，很顯然目前為止“教育部長”沒有掌握狀況，“國防部”也沒說出所以然。“國防部”跟“教育部”不斷踢皮球，且台灣雖然小，就不相信衹有政大、校園、學校才有辦法做這件事。兩岸關係低落，大家已經覺得學生可能要上戰場，卻又突然把教召放校園，是唯恐天下不亂嗎？家長不會覺得很多事情要發生嗎？且“教育部”完全沒掌握，“內閣”所有人都在狀況外嗎？這是令她感到最驚恐地方。