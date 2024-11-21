藍委質詢批公視英語頻道成效不彰　李遠回應

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月21日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日在“立法院”教育與文化委員會質詢“文化部長”李遠，聚焦TaiwanPlus英語頻道的效益與財務投入、公共廣播集團數位轉型計劃及華視經營虧損等問題，並對人事安排是否涉及酬庸提出質疑。李遠對相關議題逐一回應，強調未來將加強改善。



洪孟楷首先針對TaiwanPlus的經營成果提出質疑，認為自成立以來三年已耗費高達58億元新台幣，但成效不彰。他指出，該平台主要宣稱要以全英語傳播台灣聲音，卻因內容偏頗及品質問題屢遭批評，甚至傳出錯誤報導如稱美國前總統、2024總統大選當選人特朗普為“重刑犯”。對此，李遠回應，已針對該事件下架相關內容並召開董事會檢討，未來將加強內容審查機制與教育訓練。



對於平台的受眾問題，洪孟楷指出，TaiwanPlus多數下載用戶來自亞洲，實際達成率不到當初預期的20%。他批評TaiwanPlus的點閱與下載成效遠不如預期，質疑是否還應繼續投入預算。李遠則強調，雖然目前成果有限，但會持續改進並努力實現計劃目標。



洪孟楷另對公廣集團旗下的華視及公視經營問題提出質疑。他批評，華視長期虧損高達40億元，卻仍計劃與公視共同投資3000萬元成立一家專注於AI與數據行銷的新創公司。他認為，華視與公視應該專注於本業，不應分散資源投入不熟悉的領域，尤其在虧損連連的情況下再增加財務負擔。他形容這種行為如“為喝一瓶鮮奶卻要養一頭牛”。



對此，公廣集團董事長胡元輝解釋，該計劃旨在推動數位轉型，利用創新科技提升整體競爭力，並承諾未來會加強內部機制避免問題重演。



洪孟楷最後提及前民進黨“立委”余天爆料指稱原本要酬庸卸任“立委”後的他擔任公共廣播集團的高層人事。對此，李遠否認此說法，強調董事與董事長的選任皆有嚴格程序，由“行政院”提名，並經“立法院”審查通過。他強調，任何人事安排都不應涉及酬庸，未來將確保選任過程公開透明。



洪孟楷在最後強調，他對TaiwanPlus與公廣集團的監督，是為了鞭策其改進，期待“文化部”與相關機構在管理與效益上有實質進步。