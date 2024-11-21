“勞動部”霸凌疑點多　藍黨團組調查委員會

國民黨團召開“霸凌輕生，人命關天，分署長神隱，没人負責？”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月21日電（記者 楊騰凱）針對台“勞動部”勞動力發展署公務員疑遭職場霸凌輕生事件，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會表示，分署長後台果然非常硬，後面是不是有更深層的官官相護？是否會以“大菊為重”辦不下去？國民黨團將對此案組成調查委員會，並召開聽證會釐清真相。



“勞動部”勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務人員，4日被發現在辦公室輕生，生前疑似遭分署長職場霸凌，該名分署長謝宜容昨日被“勞動部”記2大過免職。由於謝宜容是獲得前“勞動部長”許銘春拔擢，而許銘春曾是“監察院長”陳菊於高雄市長任內的副市長，被視為陳菊愛將，對外有“小花媽”之稱，使得此案燒向民進黨派系。



國民黨團今日召開“霸凌輕生，人命關天，分署長神隱，没人負責？”記者會，由書記長林思銘主持，“立委”洪孟楷、牛煦庭、陳菁徽、張嘉郡出席。記者會其中一面手板寫著“大‘菊’為重，辦得下去？”



林思銘表示，該名分署長曾在半夜一點、清晨五點傳訊息交代工作，要求同仁必須在10分鐘內回覆訊息，否則隔天上班會被約談，並要求主管在假日或下班時間隨時回訊息，如果沒有回應也會被問責，造成同仁恐慌，可見此人不適合擔任主管職務。事情發展到今天，受害者的尊嚴還沒還，我們也看不到這名分署長有負責的態度，真的令人痛心。



林思銘指出，賴清德與“閣揆”卓榮泰都已經為此案道歉，“勞動部長”何佩珊也請辭，竟然無法撼動這位分署長，這位分署長後台果然非常硬，後面是不是有更深層的官官相護？有什麼貓膩？“勞動部”必須向死者家屬交代。



洪孟楷表指出，同仁輕生已經將近20天，真相還不明，不是卓榮泰、賴清德個別道歉築防火牆就可以沒事，人民要的是真相，這件事情我們要求召開聽證調查會，行政部門不查，“立法院”來查。



牛煦庭表示，此案的調查有吃案疑慮，需要“立法院”進行聽證調查，大家在“立法院”把話講清楚，透過聽證調查徹底還原真相，我們不能輕放“勞動部”這樣的公部門霸凌事件。