高虹安愛將施淑婷再槓議員　發不自殺聲明

施淑婷今日到新竹市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月21日電（記者 盧誠輝）新竹市政府民政處長施淑婷19日上午因不滿無黨籍新竹市議員田雅芳質詢時點名她向公務員施壓，直接在議會質詢現場開臉書直播嗆“胡說八道”，引發許多議員不滿，議程因此一度中斷，事件在施道歉後才收場。但施淑婷因不滿民政處許多預算遭田擱置，20日晚間在臉書公布錄音檔自清，並發表“不自殺聲明”再度槓上議員。



施淑婷為台灣民眾黨籍，2022年參選新竹市議員落選，同年12月，被已停職的新竹市長高虹安任命為新竹市政府發言人；2023年9月改任民政處處長。



新竹市議會今日召開第11屆第4次定期會總質詢，邱臣遠率領各局處首長到場備詢。施淑婷面對中評社記者詢問為何再度槓上田雅芳？施無奈表示，田雅芳20日多次發言擱置民政處人事預算，讓原本不想再針對此事發表任何言論的她，為了捍衛市府與公務員的尊嚴，才決定公布錄音檔與和田的辦公室主任對話截圖自清。



施淑婷19日開直播怒嗆田雅芳後，雖以道歉收場，田也揚言提告，但20日下午在新竹市議會召開的新竹市府總預算審查會議時，對於民政處的人事預算，田數度發言要求暫時擱置，引發施不滿，施20日晚間下班後在臉書公布與遭控被她施壓的當事公務員對話錄音檔與和田的辦公室主任對話截圖自清。



根據施淑婷所公布的錄音檔顯示，施向當事公務人員說明，因為同個位置待太久不是很適當，才會調整、職位輪調，並強調“不是因為議員提案才把你調離現職”。該公務員則表示：“我不知道，我沒有跟他說過”、“他可能是聽別人說的吧”，施則表示，有任何問題都可以向她反映。



施淑婷在臉書強調，她並無壓迫任何公務員不得向外界檢舉，請田雅芳不要捏造事實胡亂指控，“不知道所謂的災難是要瘋狂砍市民朋友的權益與預算？還是要對我個人做出實質的安全危害？ ”施同時也發表“不自殺聲明”指出，“本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。本人從無睡眠困擾，故不需服用安眠藥。”拜託所有住在田選區的市民朋友幫忙按讚分享廣傳事實真相。