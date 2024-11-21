台觀光逆差破千億　許淑華：不應對陸客設限

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月21日電（記者 方敬為）針對台灣今年第3季觀光逆差達新台幣1167億元，創新高紀錄，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，南投不少旅宿及觀光業者期盼疫後迎來海外旅遊商機，近期加強軟硬體設備更新，精進品質，卻換來一場空。顯然，台灣在吸引國際旅客來台的誘因不足，加上對大陸遊客設限，自我阻斷市場，是一大成因，民進黨政府應設法調整相關政策及態度。



台灣“央行”20日公布，第3季國際收支經常帳中的旅行支出（台人出境）高達62億美元，但旅行收入（海外來台）卻衹有25.1億美元，逆差高達36.9億美元（約新台幣1167億元），不只首度飆破千億，更創新高紀錄，台灣觀光競爭力堪慮。



許淑華21日出席“2024台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽”，針對觀光逆差議題受訪表示，“萬事俱備，只欠東風”是當前南投縣以及全台旅宿業、觀光業者的心聲。業界本來期盼在疫情過後能夠迎來國際旅客，不少業者用心提升自己的品質，無論在硬體設備、人力培訓等持續精進，但關鍵在於，沒有觀光客，這些都是白搭，甚至對業者而言，反而陷入窘境。



許淑華提到，疫情之後，全球各地都非常積極開拓、引入國際觀光客，鄰近台灣的日本、韓國、泰國、越南，紛紛在疫後迎接海外觀光商機，並且可以發現，這些亞洲以發展觀光著稱的國家，在引入觀光客方面祭出的誘因及優惠措施非常多元，且不對市場設限。



許淑華指出，台灣方面，除了在誘因面不足之外，還對大陸觀光客設限，也難怪國際觀光逆差如此嚴重。執政黨在觀光人數提升上面是缺乏策略性作法，同時又因為政治意識形態凌駕於觀光發展之上，自己阻絕陸客來台旅遊，將一扇大門關閉，卻又無法開拓其他客源彌補，導致台灣的國際觀光逆差越來越大。



許淑華說，如今觀光逆差已經來到千億元，這對台灣的觀光產業而言，是重大警訊，最近可以看到，花蓮縣的旅宿業因為震災、風災還沒完全復原，加上觀光客銳減，導致當地旅宿業掀起倒閉潮，顯然政府祭出的補貼或現行措施並無有顯著效果。



許淑華建議，民進黨政府在開放觀光客，一定要有更策略性的做法，提出配套及誘因鼓勵或吸引海外遊客來台旅遊，並放下政治意識形態，不對陸客設限，否則按現有觀光量能，顯然是不足以支撐台灣的旅宿業者與觀光業發展。