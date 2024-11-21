霸凌案火燒民進黨　徐巧芯爆另一案也很離譜

鄭銘謙被要求一周內完成調查，面有難色。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）台“勞動部”勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，有公務員因此輕生，矛頭指向分署長謝宜容，民怨持續擴大。賴清德、“行政院長”卓榮泰昨天均為此致歉。中國國民黨籍“立委”徐巧芯21日於“立法院”質詢時再爆，曾任新竹市調查站主任的林維成，除了將遭到民進黨籍前新竹市長林智堅抄襲論文的調查官余正煌考績打乙等，還被爆會喝酒、打架、謾罵霸凌下屬。她要求“法務部長”鄭銘謙遵循卓榮泰所承諾“一周內完成調查”，鄭對此則僅說，會盡快去瞭解。



謝宜容涉嫌霸凌下屬，吳姓資訊人員因此輕生，民怨燒到民進黨政府。“勞動部長”何佩珊更因此提出請辭，卓榮泰尚未准辭。但謝宜容20日晚間委託律師發出12點聲明駁斥。輿論持續延燒，卓榮泰鞠躬致歉，要求各部會一周內完成內部調查霸凌事件，賴清德也在臉書發文致歉。



“立法院”司法及法制委員會21日邀“司法院”、“法務部長”鄭銘謙、“內政部”政務次長馬士元、“警政署長”張榮興、移民署長鐘景琨、“勞動部”勞動力發展署副署長黃齡玉、“數位發展部”、通訊傳播委員會、“行政院”打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會率所屬相關單位列席就“如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具，及打詐四法施行後相關子法及配套措施進度與具體成效之檢討”進行專題報告並備質詢。輪值召委為藍委吳宗憲。



藍委徐巧芯質詢時提及，曾被林智堅抄襲論文的新竹市調查官余正煌的所屬上司、時任調查站主任林維成，將余正煌考績打乙等。關於林維成的負面消息便開始出現，像是新竹科學園區廠商公務聚餐，未被安排在主桌，竟回去痛罵下屬6小時。甚至在外喝醉酒後，回調查站會和值日官“盧小小”，更曾當面嗆余正煌“不要再鬧下去”。



徐巧芯說，她持續接獲林維成對下屬的霸凌陳情案件，她認為有必要盡快揭露，林維成涉嫌罵下屬N小時、不讓下屬回家。還會去值日室騷擾值日官、以辱罵幹部為樂，霸凌余正煌，還會攜帶酒精到值日室唆使值日官喝酒，更曾有打架行為，驚動督察到場勸架，事後都不了了之。“調查局”說已請督察處調查，後來懲處結果如何？



徐巧芯痛批，據聞林維成後轉任航業調查處簡任秘書，但有個1500人的調查官LINE群組中，持續有林維成的爆料，指稱林維成依然顧我。獎懲規定都是對下級不利，沒有對上級。“勞動部”都發生霸凌往生事件、移送檢調，那檢調單位人員也被霸凌、要送去哪？更傳出林維成要被“調查局”圈選升級為副處長、輔導員，請問屬實嗎？“法務部調查局”要不要重啟調查？卓榮泰說7天內要完成相關部門的霸凌事件調查，到今天只剩6天了，請鄭銘謙6天內完成初步調查。



鄭銘謙面有難色說，他今天才知道，會盡快請“調查局”處理。另外督察處的確已有主動立案調查了，林維成確實有不適任情形，後來也調離非主管職務、調離新竹市，也有被處分，但會持續去瞭解。



徐巧芯說，不是她刻意刁難6天內完成調查，是卓榮泰昨天自己講的。她也有追究“外交部”發生的霸凌事件，她都會給部會1個月時間，但現在是卓榮泰說要一周內，鄭銘謙要怪就去怪卓榮泰。



另外關於謝宜容涉嫌霸凌吳姓往生者，還留有遺書移送給檢調，進度呢？鄭銘謙說，新北地檢署已經完成相驗，遺書的部分尊重檢察官處理。偵查方面、檢方會妥善偵辦並還原真相，目前還是他案處理。