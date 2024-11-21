萬美玲不滿網飛漲價　李遠：需壯大本土內容

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月21日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”萬美玲今日在“立法院”質詢“文化部長”李遠，針對國際影音串流平台網飛無預警漲價、台灣影視產業發展，以及TaiwanPlus經營成效等議題提出質疑。李遠表示，“文化部”正透過壯大本土影視內容及與OTT平台合作來改善現況，獲得與國際OTT平台更多的協商空間，並承諾兩個月內提出具體報告回應相關問題。



21日，“立法院”教育與文化委員會審查明年度政府總預算案有關“文化部”及所屬單位預算案，“文化部長”李遠應邀率“文化部”所屬單位首長報告並備詢。



萬美玲首先指出，近期台劇《影后》熱播，在國際影音串流平台Netflix上迅速登上熱門排行榜。然而，Netflix趁勢無預警調漲費用，漲幅高達18%，引發台灣境內影視製作人與民眾的不滿，影視人們認為漲價應用於支持台灣影視發展。她要求“文化部”表明立場。



萬美玲接著提到歐盟的《視聽媒體服務指令》，規範影音平台需提供30%的在地製作內容，並舉法國政府與Netflix的協議為例，要求業者將營業額的一定比例投資於當地影視產業。她質疑台灣為何尚未借鏡國際經驗制定在地投資規規範。



李遠表示，“文化部”目前已編列預算充實國內影視內容，並與國內外OTT平台進行溝通。他強調，唯有壯大本土影視內容，才能在談判中掌握主導權。此外，“文化部”也推動與台灣電信業者合作壯大本地OTT平台。



接著萬美玲關心，TaiwanPlus的經營議題，她指出，該平台過去4年投入近58億元新台幣，但成果不盡理想。以APP下載數為例，近年來目標與實際數據落差顯著，甚至在最新績效指標中刪除了相關目標。此外，社群媒體的用戶互動率低，令其實際影響力受到質疑。



萬美玲批評，面對平台經營成效不佳，“文化部”卻仍計劃編列更多經費補助，質疑此舉是否有必要。李遠則回應，TaiwanPlus的創立背景複雜，當初的設定與現實操作間有差距，目前正調整策略，不應輕言放棄。



接著萬美玲提及TaiwanPlus在美國總統選舉報導中，描述特朗普為“被定罪的重罪犯”一事，認為用詞過於敏感，可能損害台灣的國際形象。李遠認為此事應由公視內部自律機制處理，並強調未來國際發聲需更為謹慎。針對上述問題，萬美玲要求“文化部”在兩個月內提出具體報告。李遠承諾積極檢討，並進一步推動相關計劃。