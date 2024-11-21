公部門霸凌不只一樁　藍要卓榮泰別再夢遊

國民黨召開“卓榮泰還在夢遊，再爆海科館霸凌新事證！”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北11月21日電／台“勞動部”近日發生勞動力發展署北基宜花金馬分署39歲吳姓資訊分析師因長期被“分署長”謝宜容霸凌，4日在辦公室輕生。中國國民黨21日召開“卓榮泰還在夢遊，再爆海科館霸凌新事證！”記者會，國民黨籍台北市議員柳采葳、國民黨智庫“國政基金會”副執行長凌濤、國民黨副發言人康晉瑜抨擊，除了“勞動部”，國民黨先前揭露海科館館長霸凌下屬案件，海科館卻迄今沒動作，甚至還內部調查吹哨者！另外，海科館的標案也疑似涉及館長陳素芬家族濫用權力，相關案情都呼籲“政院”徹查。



凌濤指出，就在“勞動部”製作霸凌案荒腔走板調查報告的同時，海科館館長對內正在調查吹哨者，直到現在整個海科館還在恐怖調查的氛圍中。他公布11月15日海科館會議記錄，其中載明“近期媒體對於館方之負面報導，對於館方影響甚鉅，請各組主任對同仁宣導管理意見應該循體制面的方向反映處理”，並稱“請政風針對造謠、抹黑、不實指控之情形調查並彙製報告”。



凌濤質疑，吹哨者、受害者對外求救，竟然被海科館請政風調查這就是卓榮泰口中的調查報告嗎？原來調查報告是抓公務員的爆料，全台機關難道正在查吹哨者嗎？凌濤對卓榮泰提出靈魂拷問“你的記者會怎麼開的？比“勞動部”道歉記者會還差勁”！卓榮泰開記者會只說要各部會調查，完全不叫這些惡劣的官員停手，等於持續讓官員派出東廠鷹犬去追殺受害者，到底是什麼麻木不仁的心態？



凌濤沉痛表示，海科館霸凌受害者至今情緒仍深受影響，根據報案資料，他一度與家屬失聯，而海科館至今沒有調查報告、無人負責，“難道還要再失去一條寶貴的人命，你才要動作嗎”？呼籲卓揆、“教育部”及海科館，若持續追殺吹哨者與受害者，真的會讓他們受到很大的壓力。