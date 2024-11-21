許淑華化身端盤服務員　姿態優雅獲滿堂彩

許淑華體驗托盤餐旅競賽。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“2024台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽”開幕，還特別實際體驗托盤競賽，化身餐旅服務員，單手端起托盤，將盤上的玻璃杯、礦泉水送到指定地點，過程中相當穩定，一同體驗的觀光署代表不慎掉落水瓶，許淑華則順利抵達終點，獲得滿堂彩。



南投縣旅館商業同業公會主辦“2024台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽”，21日在南投日月潭登場，該競賽今年邁入第16年，是培育旅宿人才的重要競賽平台，包括南投縣長許淑華、民進黨籍魚池鄉長劉啟帆、南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田、全台各大餐旅校院、地方觀光產業代表等一同見證競賽開幕式。



餐旅服務競賽包括“托盤組”及“整床組”2個競賽類別。許淑華表示，托盤和整床看似是細枝末節，卻印證了惡魔與天使都藏在細節裡，也是業界不懈提升餐旅服務品質與文化的具體展現，期待透過這項全台大賽在南投的舉辦與推廣，進一步提升南投的觀光人才培養，充實南投觀光人才庫。



許淑華指出，南投縣是觀光大縣，人才培育尤為重要，感謝李吉田理事長的團隊辛苦籌辦賽事，透過比賽的平台，除了提供在職學生展現訓練成果的舞台，更讓業界看到好人才增加媒合工作的機會，這項比賽更是旅宿業者間彼此切磋提升服務品質的好機會。



本屆競賽分為高中職組、大專組及在職組三大組別，吸引來自全台各地的80多組、逾160名學生及業界專業人士參賽。整床競賽採2人1組，參賽者須在合作中迅速完成床鋪的每一步驟，包含鋪保潔墊、床單、棉被及枕頭，評分標準包括儀容、床鋪美觀、安全衛生、速度及默契等要素。



托盤競賽則以姿態儀容、托盤平穩度、水量適度及物品擺放為評分標準，參賽者須將水杯中的水穩定地置於托盤上，並沿S型路線穿梭於餐桌間，展現速度與儀態的完美結合。