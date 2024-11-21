霸凌事件燒不停　卓榮泰要求一週完成調查

“政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”疑似上司職場霸凌下屬致4日在辦公室輕生事件，引發民怨沸騰，“行政院長”卓榮泰昨親上火線鞠躬道歉，但爭議仍持續延燒。“行政院”發言人李慧芝21日花了3分鐘闡述卓最新裁示，除了以行政命令向各部會提出三項請求外，也承諾近期被檢舉、媒體報導的機關職場霸凌事件（包括台駐沙特、“衛福部”、“教育部”所屬海洋科技博物館），一周內完成調查。



勞動力發展署公務人員疑遭上司職場霸凌4日在辦公室輕生，19日的官方調查報告卻載明“目的良善”四字引爆民眾怒火，讓“行政院長”卓榮泰20日下午親上火線道歉、“勞動部長”何佩珊口頭請辭，賴清德晚間也發臉書致歉。



“行政院”21日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“財政部次長”謝鈴媛、“教育部次長”葉丙成、“經濟部次長”何晉滄出席。



李慧芝在會中表示，卓榮泰要求行政首長包含“中央”到地方政府嚴肅看待，霸凌事件發生在公務部門體系，尤其是在“勞動部”，我們的責任非常重大，所有首長、機關政府同仁平常忙於公務，但不能疏於瞭解屬下身心狀況，各種工作上的分配與勞務關係都要非常關注。



李慧芝指出，卓榮泰提出三項請求，一、請“部會”首長自我要求、以身作則，希望如何被對待，就如何對待別人。二、調查、檢討、杜絕再犯。三、強化機制保護同仁。而這三項請求也是命令，要求各機關內部務必做到自我檢討。



李慧芝表示，昨天卓榮泰已經要求各機關全面盤查職場霸凌防治作業辦法，希望大家確實在機關內建立起有效且安全的防範機制。事件後續調查也必須要在更短的時間內完成，針對近期若干部會被檢舉、媒體報導類似霸凌事件，重申一週內完成調查，若有就處理，若沒有就查看內部相關機制是否足夠安全、徹底，給當事同仁保護外，也給機關共同告誡。



李慧芝說，我們必須在此事事件中學習更多、做得更好，讓人民感受到政府不是每一次在事件發生時只針對個案，而是針對整套制度，若發生類似狀況，我們會記取教訓，以更快的時間內做出更正確、嚴厲的處置。對於輿論反應與社會關注的議題也不能輕忽，要即時掌握、瞭解，並勇於面對社會各種反應。