公部門霸凌案重傷綠營形象　陳其邁：會警惕

高雄市長陳其邁接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）針對“勞動部”調查部內霸凌事件，遭批“官官相護”，引發眾怒，逼得賴清德與“行政院長”卓榮泰20日親上火線道歉。民進黨籍高雄市長陳其邁今天受訪時對此表示，高雄市政府也會以這件事情為警惕，加強內部管控措施。



同黨高雄市議員張勝富則強調“民進黨是勞工起家，重視勞權，不該再讓此事發生。”



“勞動部”勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務人員4日被發現在辦公室輕生，生前疑似遭分署長職場霸凌，但“勞動部”之前的調查報告輕輕放下，讓事件向上延燒。在卓榮泰出手後，該名分署長謝宜容昨日被“勞動部”記2大過免職。由於謝宜容獲得前“勞動部長”許銘春拔擢，而許銘春曾是“監察院長”陳菊於高雄市長任內的副市長，被視為陳菊愛將，對外有“小花媽”之稱，使得此案燒向民進黨派系鬥爭。



陳其邁21日到高雄市議會備詢並於休息時間接受聯訪，針對媒體提問如何看待“勞動部”霸凌事件，陳其邁回應“高雄市政府也會以這件事情為警惕，來檢討市府受理員工職場霸凌的管道是不是暢通，是不是能有效維護整個職場的環境，來讓市府所有同仁能夠在職場工作上，權益能夠獲得保障。”



陳其邁這次針對全台性議題回應相當簡短，僅回應市府內部管控措施，沒有做進一步表態。



民進黨籍高雄市議員張勝富接受中評社訪問時表示，民進黨是勞工起家，重視勞權，此案對民進黨會是一個傷害，整個勞工界也都重視，“做錯事該道歉就要道歉，更不該讓霸凌的事情再度發生，不管誰執政都是如此。”