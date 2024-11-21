羅智強質疑陳菊帶頭出境耍廢　要刪光預算

藍委羅智強發文指出“監察院”明年度出國預算居全台之冠。（照:羅智強臉書） 中評社台北11月21日電／中國國民黨籍“立委”羅智強21日指出，全台最愛出境的單位，竟然是“監察院”，預算編了新台幣1096.6萬元，經費比“外交部”還高，他質疑“院長陳菊帶頭出國耍廢？預算要全砍。”並以“廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿”形容陳菊領導之下的“監察院”。



羅智強今天在臉書發文指出，明年度“監察院”的出境計劃共5項，總經費高達1096.6萬元，平均每項計劃超過220萬元。這數字不僅榮登36個“中央”機關的“出國冠軍”，比“外交部”還高，更是“行政院”的6.5倍，榮登五院之首。



羅智強表示，原來“監察院”是“最高貴”的機關，出境花人民的錢，毫不手軟。更離譜的是，從2021年到2025年，“監察院”的出境預算暴增1.54倍，正副院長的預算飆升125%，但與監察業務相關的專案調查預算，卻減少了21%。



羅智強認為，“高官出國爽，調查業務放著擺，‘監察院’還曾以考察黑熊保育之名，要去沒有黑熊的北海道考查”、“花大錢出國，成果乏善可成。近年‘監察院’國際事務小組提出的出國考察意見項數，就在陳菊任內，創下次低和第三低的紀錄”。



羅智強說，“監察院”前年去新加坡考察一趟，回來寫的報告內容卻是“要用SIRI”、“要適時播放本院職權影片”、“不給人民電話陳情”等離譜的考察心得。



羅智強表示，人民的血汗錢，就這樣浪費在這些毫無實質意義的考察結論廢話上，令人痛心。



羅智強強調，會刪光2025年“監察院”的出境預算。與其讓“監察院”變成“出國院”，讓一群陳菊們出境爽，去看日本的黑熊，還不如把預算額度讓給動物園、“農業部”，去保育台灣的黑熊。



羅智強認為，廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿，用來形容陳菊領導之下的“監察院”，再適合不過。