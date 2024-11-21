羅智強預言賴任內不會執行死刑　台官方否認

藍委羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）“憲法”法庭針對死刑“釋憲”作出“合憲”判決，但限縮死刑適用範圍，外界解讀是變相“實質廢死”。中國國民黨籍“立委”羅智強21日質詢，現在的台灣司法已照民進黨綱，達到實質廢死，只要死刑犯不提非常上訴，死刑犯就不會被執行，未來賴清德3年半任期都不會執行死刑。台“法務部長”鄭銘謙答詢表示，並無實質廢死、他也沒說不會執行死刑，都要按照“憲法”法庭判決意旨及受刑人被“最高檢察署”審理情形。



全台矚目的死刑“釋憲”案，“憲法”法庭12名大法官（3名需迴避）9月20日做出2024年“憲”判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合“憲法”最嚴密正當法律程序要求的情形“合憲”。不過，死刑犯若不服“憲法”法庭宣判，仍可提出非常上訴。目前台灣有37名死囚。



“立法院”司法及法制委員會21日邀“司法院”官員、“法務部長”鄭銘謙、“內政部”政務次長馬士元、“警政署長”張榮興、移民署長鐘景琨、“勞動部”勞動力發展署副署長黃齡玉、“數位發展部”、通訊傳播委員會、“行政院”打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會率所屬相關單位列席就“如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具，及打詐四法施行後相關子法及配套措施進度與具體成效之檢討”進行專題報告並備質詢。輪值召委為中國國民黨籍“立委”吳宗憲。



羅智強質詢，“憲法”法庭大法官的判決，已配合民進黨綱實踐實質廢死，賴清德卸任前不會有任何一人被執行死刑，賴清德、鄭銘謙都上任半年了，未來3年半會簽死刑嗎？“憲”判已過2個月，這37名死囚有任何人提出非常上訴嗎？死刑犯不提非常上訴，就不用被執行死刑？那10年都不提就不會被執行嗎？且非常上訴還沒有時限，那真的是民進黨綱萬歲。