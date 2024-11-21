媒體追問卓揆何時准辭何佩珊？發言人扛不住

“政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”發生”疑似上司職場霸凌下屬致輕生事件，引發民怨沸騰，“行政院長”卓榮泰何時同意“勞動部長”何佩珊准辭，成為21日“行政院會”記者會的焦點，媒體詢問相關議題逾5分鐘，讓“行政院”發言人李慧芝差點招架不住，但李最終僅說明，今天何佩珊請假，並未出席院會。



“行政院”21日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“財政部次長”謝鈴媛、“教育部次長”葉丙成、“經濟部次長”何晉滄出席。



台“勞動部”疑似上司職場霸凌下屬致輕生事件爭議仍持續延燒，媒體追問霸凌案後，卓榮泰與何佩珊是否有通話、碰面？李慧芝回應，昨天一整天何佩珊都在“立法院”，卓榮泰行程也非常繁忙，她不確定⋯⋯應該是還未見面，昨天何佩珊已有口頭請辭，卓榮泰也已說，要請何佩珊先完成手上的任務、追究責任完成後，再與何佩珊討論。



媒體再度追問，卓榮泰下令一周內完成各部會機關有關職場霸凌調查，會否准辭，是等待檢調調查，還是行政調查結束？李慧芝說，檢調部分歸檢調，“行政院”不會贅述，而何佩珊手上的任務還未完成、責任追究也還未完成，要請何佩珊持續作業，後續卓榮泰會再與何佩珊討論。



李慧芝說，是不是等行政調查一周內出爐後，就等於同意何佩珊准辭，這方面她也不是很能當場告訴大家，但卓榮泰是希望所有目前已知的霸凌案，能儘速處理，給社會一個交代。



媒體仍再度追問卓榮泰與何佩珊的互動，是否2人已通話？今天早上何佩珊參與院會過程中，如何互動？李慧芝說，她其實真的不知道卓榮泰與何佩珊是否有直接通話，只知道何佩珊確實有向卓榮泰口頭請辭。何佩珊今天請假，並未出席院會。



台“勞動部”勞動力發展署北基宜花金馬分署日前爆出吳姓公務員疑遭上司分署長謝宜容職場霸凌，4日在辦公室輕生，19日的“勞動部”官方調查報告卻載明“目的良善”四字引爆民怨，讓“行政院長”卓榮泰20日下午親上火線道歉、“勞動部長”何佩珊口頭請辭，賴清德晚間也發臉書致歉，但謝宜容則委由律師發聲明，雖致歉但強調“身故與本人領導無關”。