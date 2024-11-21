謝宜容有菊系當靠山？吳思瑤：不用扯派系

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）“勞動部”勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，造成一名吳姓公務員輕生，在野黨質疑謝宜容在“勞動部”有“菊系”當靠山。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天在黨團記者會回應媒體詢問時表示，涉及嚴重霸凌，個案好好徹查辦理，不當行為都要被糾正。把個案延伸為政治攻擊、政治口水大可不必。



她也強調，請把心力放在個案調查上，不容一粒老鼠屎壞了一鍋粥，要防堵這鍋粥還有沒有老鼠屎，是我們現在的工作要撈出更多老鼠屎，“扯派系不是我們要做的事情，過當的政治操作”。



吳思瑤表示，他們關心“勞動部”事件，民進黨立場徹底查辦，不護短，要求檢調快速調查。我們也要檢視通案，不容許職場文化對於受僱者，有受到權益戕害情勢。“行政院長”卓榮泰已經宣示，要清查所有機關有沒有這樣事件，我們也認同。制度上要杜絕可能存在這類弊病，對於公務員健康、霸凌等我們都希望檢視。對於一般勞工強化身心靈保障作為，一般民間機構都這樣要求，公部門也希望可以強化，我們支持全面性精進。



民進黨“立法院”黨團書記長蔡易餘也說，對於勞發署事件不幸表達遺憾，事件應該譴責就要譴責。至於台灣民眾黨“立委”黃國昌說他第一時間接到陳情案，第一，我們不瞭解，但是我們過去處理陳情經驗，最後會議結論是“立委”作結，官員簽名，但黃國昌這次陳情案，卻由官員作結，是否認同官員說法。



吳思瑤也說，精明如黃國昌怎麼可能被騙，誰敢騙黃國昌？自己主持協調會，完全接受公部門說明。我們不清楚協調會內容，但黃國昌看到風向不對，說他被騙了，要甩鍋公部門，那是專業“立委”嗎？