謝宜容是菊系？許銘春：莫名其妙且無限上綱

許銘春受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）“勞動部”勞動力發展署公務員疑遭職場霸凌輕生事件，外傳霸凌者分署長謝宜容是前“勞動部長”許銘春一手拔擢，屬於菊系。目前正爭取民進黨高雄市長初選的許銘春，今早在媒體不斷追問下主動現身說明，正面否認她拔擢謝宜容，並多次表達遺憾及歉意。對於外傳謝宜容是菊系，許銘春更說“覺得莫名其妙，太無限上綱。”



“勞動部”勞動力發展署北基宜花金馬分署一名吳姓公務人員，4日被發現在辦公室輕生，生前疑似遭分署長職場霸凌，該名分署長謝宜容昨日被“勞動部”記2大過免職。由於謝宜容是獲得前“勞動部長”許銘春拔擢，而許銘春曾是“監察院長”陳菊於高雄市長任內的副市長，被視為陳菊愛將，對外有“小花媽”之稱，使得此案燒向民進黨派系問題。



由於霸凌事件整整延燒兩周，賴清德、“行政院長”卓榮泰昨天還親上火線道歉。今早媒體要求訪問許銘春，許銘春服務處原先回應沒有公開行程，媒體緊追不捨下，才敲定上午11時在高雄港口慈濟宮出面受訪公開說明，大批媒體也趕到現場採訪。



針對拔擢謝宜容一事，許銘春表示，當時都是尊重署長整體人事考量，所以才任命謝謝宜容，媒體說是她拔擢，她強調，“沒有這件事”。許銘春更提到，謝宜容曾在她部長室待過兩年，從她辦公室出去應該更溫暖、更友善，後續發生這件事情真的很遺憾。



外傳謝宜容是菊系？許銘春聽了直接了當回應，“沒有沒有，借調部長室，不會打聽私人身家背景，看到媒體報導菊系覺得莫名其妙，太無限上綱了。”她認為，在公部門裡面就是盡忠職守，把工作做好，用人唯才，政務官為民服務，替“國家”拔擢人才，不會特別去青睞誰。