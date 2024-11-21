綠委批韓國瑜主持協商只是過水：韓總機再現

民進黨“立法院”黨團今天舉行記者會批韓國瑜主持協商不公正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜20日針對《公職人員選舉罷免法》等修法草案案召開朝野協商，但在藍綠白三黨數輪發言後，以“各黨無共識，送院會處理”，引發民進黨“立法院”黨團抗議，批評協商過水，韓國瑜毫無公正性。民進黨“立法院”黨談幹事長吳思瑤今天再批，韓國瑜沒善盡“國會議長”忠誠義務，韓總機還是韓總機。



另外對於韓國瑜協商時指出，“行政院長”卓榮泰昨到“立法院”報告追加減預算案，但台下一個“立委”都沒有，畫面實在太難看。韓國瑜說重話，難道要硬性規定，要依政黨比例派人代表出席嗎？



蔡易餘表示，韓院長注重形式，認為主持議長需要有多少人在，但是主要是質詢的“立委”，以及等待聆聽的人，要求“立委”在場這是形式主義。如果真的覺得重要，議場可以派幾位在現場，但是呼籲韓院長除了形式，最重要是實質協商，且一定要公正。



他指出，昨天內政委員會國民黨“立委”自備麥克風，宣讀什麼根本都無法收音。但是韓國瑜在我們提出抗議時說，未來院長主持院會，不能攜帶麥克風，但是委員會不歸他管。韓國瑜衹有管議場這棟大樓，以及他自將辦公室嗎？真的很荒謬，應該展現足夠公正性。如果只是要形式主義我們可以配合滿足韓院長。



民進黨“立法院”黨圖今天召開“國會，有忠誠嗎？”記者會，由幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、“立委”沈伯洋出席。



吳思瑤表示，過去韓國瑜在高雄市長任內被罷免，有一個“韓總機稱號”，只要備詢時，當市長無法回答，直接轉接請局處首長出來打球。現在身為“國會議長”的韓國瑜仍然是“韓總機”，因為在朝野協商時，仍然如此。



吳思瑤指出，朝野協商的重要性在“立法院”職權行使法第68條“為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商”。但韓國瑜召開的歷次朝野協商只會當“總機”，讓各黨發言完畢，不論幾輪，韓總機金句會出現，討論了兩輪“各黨無共識，送院會處理”，以一招半式走天下，每次協商都是過水，這樣的協商有解決議嗎？



她遺憾地說，所以協商只是過水，何必認真？韓總機還是韓總機，過去當市長如此，現在當“立法院長”讓各黨黨鞭“盍各言爾志”，看似做到表面公平，卻完全不是民主討論、議題辯論，因此，這樣的“國會”有忠誠嗎？