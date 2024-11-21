霸凌案扯菊系牽動綠高雄初選　媒體搶拍許銘春

許銘春一現身被大批媒體包圍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）台“勞動部”霸凌案延燒兩周，還意外扯到菊系，苗頭指向台前“勞動部長”許銘春，輿論話題也連帶影響民進黨高雄市長初選氛圍，因此受到大批媒體關注。許銘春今天現身過程都被媒體蜂擁跟拍，一舉一動都不放過，她受訪時強調此事件與菊系無關，但決定參選就要面對各種挑戰，這件事情她平常心以對。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，目前綠營黨內市長初選共有5人表態爭取，分別是現任綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，以及前“勞動部長”許銘春，形成5搶1局面。高雄是綠營大票倉，通過黨內初選幾乎等於當選保證，因此競爭激烈。



許銘春1965年生，台灣大學法律系畢業，曾為執業律師，因與時任高雄市長陳菊熟識而從政，被視為“菊系人馬”，有“小花媽”之稱。曾任“勞動部長”、財團法人職業災害預防及重建中心董事長、高雄市副市長、高雄市政府法制局局長、高雄市政府新聞處處長。



高雄綠營初選五搶一局面仍在拉扯中，但邱議瑩18日上寶島聯播網“新聞放鞭炮”節目被主持人周玉蔻提問，若林岱樺全民調出線被提名會支持嗎？邱議瑩回答“希望這件事不會發生”。周玉蔻再問若林岱樺領先會整合出一人去對決？邱議瑩回沒人找她談這件事，周持續追問後，邱回答同意此作法。

