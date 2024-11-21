陸委會沈有忠：特朗普當選攸關台灣生死存亡

陸委會副主委沈有忠。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月21日電（記者 方敬為）陸委會副主委沈有忠今天下午出席東海大學政治系主辦的“美國大選後的政經局勢與兩岸關係”研討會，他在引言時提到，美國共和黨籍總統當選人特朗普的不確定性較高，國際間為了因應相關變局，都擬定多套劇本，他幾天前在歐洲與國際外交官員、學者交流時，10人中有8人提到特朗普當選的反應都是“嘆氣”，對台灣而言更是生死存亡的問題。



東海大學政治系、亞洲政經與和平交流協會合辦“美國大選後的政經局勢與兩岸關係”研討會，21日下午在東海大學求真廳登場，邀請陸委會副主委沈有忠擔任引言人，包括“中央警察大學”公共安全系教授董立文、“國防大學”戰略研究所助理教授鄒文豐、“國防大學”中大陸事事務研究所教授馬振坤等學者，就美國大選後的兩岸政經情勢發表看法。



沈有忠致詞表示，美國總統大選過後，兩岸關係及國際關係的變化，各界都非常關注，也是陸委會最近關切的焦點。他透露，兩天之前才回到台灣，在美國總統大選開票時，他人在歐盟總部與國際外交官員、智庫學者交流，雖然大家對特朗普當選已有心理準備，但結果出爐後，每個人第一時間的感覺還是非常Shock(震驚)！大家即使有心理準備，卻不知道接下來會如何發展，因為特朗普的不確定性太高。



沈有忠說，他在美大選後接下來幾天，出席大約20幾場的工作交流，對象層級包含國際的國會議員、外交官員、智庫學者等，幾乎討論到特朗普當選的時候，10個人裡面有8個會先嘆氣，大家都說，恐怕連特朗普自己都不知道未來會做出什麼事？這樣未知的情況，對於兩岸關係、美中關係，都會有高度的連動性與影響。



沈有忠指出，特朗普上台，每個國家都要有好幾套不同的因應劇本，且要隨時調整，有時甚至可能不是一季調整就夠，恐怕每周、每天都要有因應局勢的變化或者計劃擬定。在此關鍵時刻，特朗普的當選，對於多數其他國家來說，恐怕只是股票高高低低的問題，但對於台灣來說，恐怕是生死存亡的問題。



沈有忠說，我們常在“國安會”裡面討論相關議題，相比其他國家在談說特朗普當選會如何？可能頂多就是賠了點錢，經濟可能會震盪，或者“國家利益”會稍微受損，但對台灣來講，要面對的恐怕是“Republic of China”能否生存下來，還是就要結束了？他強調，特朗普當選的變局對台灣是一個很嚴肅的議題。