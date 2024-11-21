台特勤少將酒後強吻女子　“監院”通過彈劾

“監察院”彈劾“國安局”少將謝靜華。（照:“監察院”網站） 中評社台北11月21日電／曾擔任賴清德萬里警衛室主任的“國安局”特勤中心少將謝靜華酒後失態強吻已婚女艦長，事發後並提供不實訊息給該局調查人員，讓調查失準。“監察院”今表示，謝靜華的行為侵犯被害人尊嚴，嚴重傷害“國安”特勤人員形象，情節重大，“監院”於12日全數通過彈劾案，並移送懲戒法院審理。



謝靜華2021年因涉及體測成績不實登載，被調回“國安局”特勤中心。沒想到已婚的他，卻被爆料在街頭與綁馬尾的“女性友人”熱吻，而且當事人竟然還是“國防部”的已婚高階女上校、首任中平艦艦長尤鐿濂，更離譜的是，她還用假名寫了一份聲明書替謝靜華脫罪，聲稱親嘴只是眾人酒後起鬨，更拒絕接受“國安局”訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾，疑似遭到威逼利誘。



“監察院”彈劾案文指出，謝靜華於2024年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，經由不知名路人錄影並上傳至網路供人瀏覽、流傳，於同年2月5日經新聞媒體披露後，引發民眾負面評論，嚴重損及特勤人員與政府形象，核有重大違失。



“國安局”於同年2月2日知情後，立即通知謝靜華至該局說明案情，被彈劾人接受調查過程期間，表示乙女在台北某公司上班，並提出乙女以非真實姓名所出具之聲明書，嗣後媒體及“立法委員”於2月間向該局詢問本案事況及乙女是否為公務員身分，該局經再次詢問被彈劾人，渠仍堅稱乙女姓名為上開假名且在民間科技公司任職，非公務員，致該局以此錯誤資訊對外說明，引發外界誤解，後續引發新聞媒體報導及網路留言等負面評論，並致侵犯乙女之人格尊嚴，洵屬重大違失。



彈劾案文指出，“國安局”為特種勤務及情報工作主管機關，工作任務涉及領導人及重要人士的近身警衛安全，以及維護“國家安全”與利益等重大事項，對於形象與品格要求，較一般公務員更為嚴謹。



彈劾案文表示，謝靜華酒後失態強吻乙女，未能恪遵謹慎勤勉規範、言行失檢；調查過程提供不實訊息給調查人員，遭媒體或“立委”的批評及質疑，使“國安局”陷入事況處理危機，嚴重損害“國安局”信譽及形象，以及公眾對“國安局”誠信及公正行使職務的信心，衍生公眾對“國安局”執行隱密情報工作的疑慮。



彈劾案文強調，謝靜華上開行為，斲傷影響特勤人員之聲譽及形象，有違公務員服務法第6條之規定，情節重大，爰依“憲法”第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。