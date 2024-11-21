賴至今未出訪　朱立倫：“台獨”讓國際疑慮

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月21日電（記者 楊騰凱）賴清德上任6個月，仍未出訪“友邦”及過境美國。對此，中國國民黨主席朱立倫今日受訪表示，賴清德的“台獨”立場引起國際疑慮，大家可能為了區域安定，才未協助安排出訪，賴清德應該以整體區域安全及兩岸和平為最重要的考量。



2016年5月20日蔡英文上任，6月24日隨即出訪巴拿馬、巴拉圭並過境美國邁阿密、洛杉磯。賴清德就任至今6個月了，仍未宣布出訪行程。



朱立倫今日出席工商婦女協會舉辦的“愛在新北~‘好日子，愛心平台’”捐贈活動，並於會前受訪。

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此次工商婦女協會捐贈新台幣20萬元給新北市府社會局，作為安置兒童及少年之用，朱立倫出席見證捐贈，其餘與會成員包括新北市副市長朱惕之、新北市社會局長李美珍、國民黨新北市黨部主委黃志雄、工商婦女協會理事長何碧英，以及工商婦女協會會員約500人，活動地點位於新北市府大禮堂。



媒體詢問，賴清德就任至今仍未出訪並過境美國，這是不是對美關係的負面訊號？



朱立倫表示，賴清德長期以來的“台獨”立場，引起了國際上的一些疑慮，尤其賴清德的就職演說，相信民進黨也很清楚國際朋友的反應是什麼，現階段大家為了可能為了區域的安定，才未協助安排出訪，



朱立倫表示，賴清德應該遵守“中華民國憲法”，以整體區域安全以及兩岸和平為最重要的考量，這才是全民之福。