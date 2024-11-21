朱立倫重返新北市府　侯友宜跑行程沒來陪

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今日重返新北市府出席慈善活動，不過國民黨籍新北市長侯友宜因另有要務未到場，由新北市副市長朱惕之代打上陣。朱立倫過去也曾任新北市長，此次回娘家可惜沒能與現任市長侯友宜同台。



朱立倫今日出席工商婦女協會舉辦的“愛在新北~‘好日子，愛心平台’”捐贈活動，此次工商婦女協會捐贈新台幣20萬元給新北市府社會局，作為安置兒童及少年之用，朱立倫出席見證捐贈，其餘與會成員包括新北市副市長朱惕之、新北市社會局長李美珍、國民黨新北市黨部主委黃志雄、工商婦女協會理事長何碧英，以及工商婦女協會會員約500人，活動地點位於新北市府大禮堂。



據瞭解，侯友宜本來有規劃要親自出席活動，代表市府接受捐贈，不過直到活動開始前才確定另有要務無法到場，改由朱惕之接受捐贈。



朱立倫會前被媒體問，此次難得回新北市府，會不會與侯友宜見面談2026地方選情？但朱立倫僅說謝謝，沒有多做回應。



朱立倫致詞時表示，感謝工商婦女協會參與非常多愛心活動，包括花蓮0403地震，工商婦女協會也有協助賑災，捐助新台幣100萬元。包括侯友宜與市府團隊，也一定會很感謝這次工商婦女協會對兒少的支持。



朱立倫指出，甚至基隆的婦女姊妹在上次基隆市長罷免期間，也特地前去幫謝國樑加油，最後幫我們保住了一位好市長。