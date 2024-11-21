台中發物調券100元變200元　民眾排長龍

霧峰公有市場及東興民有市場上午8時發放，而許多民眾6時就已在現場排隊。（台中市政府提供） 中評社台中11月21日電／2024物調券第二波來了！台中市政府經發局21日開始連續三天於各大市場、夜市、商圈發放物調券，共有108處場域35萬份200元物調券。上午逾40處公有、民有、民營市場及部分早上營業的攤販集中區搶先發放，下午為23處商圈接力，晚上則是年輕人喜愛購買美食的夜市登場。經發局表示，第一天民眾兌換十分踴躍，為減少民眾久候，各場域皆以最迅速的方式兌換完畢，歡迎民眾把握明、後二日，到各大場域兌換一波。



台中市購物節第2波發放35萬份物調券，即日起發放到23日。民眾用新台幣100元現金兌換200元物調券，可在商圈、攤販集中區及市場使用至27日。有婆婆媽媽清晨4點半趕到霧峰公有市場排隊，大喊“花1百換2百，值啦”！



經發局表示，今天最早開始發放的是霧峰公有市場及東興民有市場，上午8時即開跑，而許多熱情的民眾則是6時就已在現場等候，搶頭香的民眾表示，希望為家裡加菜，期望趕緊領到第一份物調券，立刻消費使用，享受市府帶來的生活小確幸。物調券為今天營業的攤商帶來龐大收益，儘管攤商備貨備到手軟、叫賣叫到喉嚨沙啞，臉上仍透露著喜孜孜賺錢的神情，說明為了迎接明、後二日物調券活動，更是已加倍備貨。



經發局指出，物調券第2波共108個場域參與，包含30處公有市場、5處民有市場、2處公有委外市場、3處民營市場、20處夜市攤販集中區、23處商圈，以及台中市產業故事館發展協會所屬25個會員店家，於11月21日至11月23日一連發放3日。新增的場域於上週即開始進行動線演練，而各場域昨日也已將場地布置完成，等待迎接今天的排隊人潮，期提供良好的排隊環境給民眾，更期待消費者走過路過不要錯過，可以將錢財留在自己場域的攤位及店面。



經發局補充，此次發放35萬份，即市府補貼祭出3，500萬元購物金，每人可兌換二份，限領一次，已領取物調券的民眾，將由工作人員在其手上蓋章，以示公平；數量有限，換完為止，兌換不找零，請自備百元鈔。該券於活動期限內視同現金，不得跨場域使用，僅能於券上所示場域消費，歡迎民眾於發放期間至指定場域兌換並使用。