嘉縣推3大賞鳥遊程　竹筏摸蛤體驗漁村生活

嘉義縣文觀局推廣親子賞鳥行程，21日舉辦“候嗨遊 候鳥回嘉”親子賞鳥行銷記者會。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義11月21日電／嘉義縣文化“觀光局”推廣親子賞鳥行程，21日舉辦“候嗨遊 候鳥回嘉”親子賞鳥行銷記者會，規劃“親子賞鳥點”、“親子體驗趣”及“親子賞鳥遊”三大主軸，並與雄獅旅遊合作推出2日遊行程。結合賞鳥導覽、親子手作與特色景點，體驗多元生態與文化。



民進黨籍嘉義縣長翁章梁21日參加“候嗨遊 候鳥回家”行銷記者會。他先在《陳船長布袋海上巴士》攤位拿起活化石“鱟”端詳；隨後到《好美船屋》攤位體驗製作虱目魚丸，用湯匙盛起將打好的魚漿，放入滾水中等待魚丸浮出水面；最後到《向禾休閒漁場》攤位戴起海盜帽，手拿鯖魚玩偶，相當童趣。



翁章梁說，每年10月至隔年4月是欣賞候鳥最佳季節，嘉義候鳥種類非常多，每年約有1200隻黑面琵鷺度冬，東石的朴子溪口濕地和鰲鼓濕地森林園區，以及布袋的新岑公園、新塭鹽田、布袋濕地生態園區和好美寮濕地，都是賞鳥絕佳地點，鼓勵大家走入大自然。



文化“觀光局”指出，鰲鼓濕地森林園區動植物資源豐富，是候鳥的重要棲息地，賞鳥期從每年10月到隔年4月，有超過200多種鳥類，包括鳥界嬌客黑面琵鷺、大白鷺、小白鷺、高蹺鴴，非常適合觀察鳥類生態，最佳觀賞時間是清晨及黃昏，對孩子來說是不容錯過的教育地點。



文觀局表示，賞鳥期間規畫布袋濕地探索、東石沙洲生態體驗、探索蚵的故鄉等1日遊行程，可跟著遊程自駕旅遊，濕地賞鳥、親子手作及漁村體驗；今年與雄獅旅遊合作推出2日遊行程，專業導覽探訪生態秘境，入住棒棒積木飯店。

