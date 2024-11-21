藍議員犀利質詢　陳其邁用這招化解

民進黨籍高雄市長陳其邁美言化解攻勢，國民黨高雄市議員陳美雅也停頓數秒笑場。（高雄市議會直播） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）高雄市議會目前正值總質詢期間，針砭市政相當犀利的中國國民黨籍高雄市議員陳美雅21日下午質詢時對民進黨籍高雄市長陳其邁持續進逼、表現得咄咄逼人，不過陳其邁則連誇陳美雅很年輕、對市政瞭解、以後說不定有機會選市長，讓陳美雅聽了最後是忍不住停頓幾秒笑場，也軟化不少現場火爆的氣氛。



陳美雅21日下午進行總質詢，共準備數十道議題與陳其邁進行攻防，過程中咄咄逼人，沒有讓陳其邁有充分回答的機會，有如變相版的“快問快答”。陳其邁答詢時不一定馬上能講出正確數字，加上不斷被陳美雅搶話、吐槽，表情略顯不耐，但陳其邁並沒有因此被激怒，仍保持風度。



雙方攻防過程中談及高雄市自籌財源逐年下降，陳美雅對陳其邁說“希望市長要求貴黨人士提出對高雄更友善的財劃法方案。”陳其邁則回“國民黨版本財劃法對高雄不利，請陳議員向國民黨反映。”陳其邁還趁機埋怨“因為自己不知道要向國民黨的誰講，但陳議員是國民黨的明日之星，這個部分大家要一起努力。”陳美雅聽了則說“陳市長是扶龍王之一，市長對我期待很高，但我對市長期待更高，我們兩個各自都要努力去反應。”



陳其邁講到一半還說“我市長好好做就好，陳議員還很年輕，以後還有很多機會。”陳美雅說“我又沒有說你要選“總統”，幹嘛那麼緊張。”陳其邁接著誇陳美雅“以後選市長也說不定，我是沒有野心啦，把市長做好就好，大家對陳議員期待很高，對在地問題相當瞭解，像機場就問的不錯。”



陳其邁繼續笑著說“充滿期待，充滿期待。”讓陳美雅停頓數秒後笑場，也讓現場火爆氣氛緩和不少。陳美雅說“謝謝市長，為了高雄、為了台灣，一起拼就對了！”主持會議的無黨籍高雄市副議長曾俊傑見狀也不禁笑了出來。



高雄市議會第4屆第4次定期大會目前進行總質詢，陳美雅21日下午質詢時陸續關心高雄市打詐成效、市府霸凌申訴案調查、高鐵南延、爭取第二座國際機場規劃、大港青年實習媒合成效、出生人口數負成長、南區焚化爐BOT、高雄捷運延伸屏東等議題。