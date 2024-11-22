單厚之：民進黨8年業力引爆　賴民調會再跌

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會19日公布11月份民調，有42.8%贊同賴清德處理“國家”大事的方式、43%不贊同，賴的聲望創下新低。媒體人單厚之接受中評社訪問表示，“勞動部”霸凌事件會讓賴清德民調持續下跌，這涉及官官相護，是民進黨執政8年多以來業力引爆的後果。



單厚之，資深媒體工作者，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過前“立法院長”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



對於賴清德民調下跌狀況，單厚之表示，賴清德狀況看起來沒有好，但是要多壞也不至於。賴清德上台不像蔡英文上台時提出願景，像是勞工或是年金改革等政策，賴上台完全沒有提出願景，民眾也不會期待賴帶來改變。加上賴人格魅力不像蔡，用人又霸氣、問題多，“勞動部”的霸凌事件正在發酵，下一波民調可能跌更多。



他還說，賴清德政治實力與手段不匹配，大選只拿下約四成選票，但政治上做法卻是有史以來最強硬的“總統”，蔡英文拿下817萬張高票，都沒有這麼強硬，對內是“該分也都分”。但賴清德上台，“部長”要換誰就是誰，呂政璋只當了3天台灣金聯董事長更是荒謬。“權力跟能量不匹配就會出問題”，民進黨內私下抱怨很多，人事上處理不細膩，的確用人圈子小，“經濟部長”郭智輝狀況也是這樣。其他“部長”也沒有特別表現，大法官對“國會”改革修法又做出這種解釋，難緩和朝野關係，只會雪上加霜。



單厚之認為，這次總預算審查拖延，但是民眾對於民進黨訴求無感，甚至連扣在野黨“紅帽子”都沒有用，這次民眾不覺得在野黨亂鬧。