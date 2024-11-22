辜樹仁：特朗普2.0藏隱憂　對台有4影響

辜樹仁認為特朗普上任後對台灣將藏有4隱憂。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月21日電（記者 盧誠輝）曾任美國戰略暨國際研究中心研究員的《天下雜誌》資深研究員辜樹仁20日出席桃園航空城論壇時表示，特朗普上任後恐將對台灣造成包括製造業加速前進美國、被美國貿易制裁、投資美國補貼喪失、國際挺台聲量變弱等4項隱憂，美國的對台政策是否因此出現重大改變？有待後續觀察。



辜樹仁，成功大學歷史系、美國華盛頓大學國際研究碩士。曾任美國戰略暨國際研究中心研究員，目前擔任《天下雜誌》資深研究員。



辜樹仁指出，特朗普上任後，全球的製造業將加速前進美國，過去在美中貿易戰的時候，很多企業在撤出中國後，不是回流台灣，就是轉進到東南亞或印度去，而未來特朗普關稅一加上去，企業不管在全球哪裡設廠都逃不過，而特朗普的用意非常清楚，就是要企業明白若不想繳關稅就得到美國設廠。



他提到，台商未來是否會因此被更多客戶要求把原本在台灣、東南亞、墨西哥和印度的產能移到美國去？這點值得密切觀察。因為現在台商會到美國設廠幾乎都是客戶要求，很少是主動要到美國去的，而目前台商在美國設廠的多是產業末端的組裝廠，很多零組件還是從大陸、台灣和東南亞運到美國，但未來這樣的模式一旦被美國加徵關稅後是否會改變？也需要密切關注。



另外，未來台灣是否會被美國盯上而實施貿易制裁？辜樹仁分析，有一個密切觀察指標是2024年的前三季，美國已經重新變成台灣單一最大出口市場，而從美中貿易戰以來，台灣對大陸的出口快速減少，對美國的出口不斷增加，雖然大陸和香港仍是台灣目前的最大貿易夥伴，但數字正在快速下降中，而大陸對台灣的出口已經在今年前三季被美國超越，大陸對台灣的出口下降到20.4%，美國則上升到24.1%。

