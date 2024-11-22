藍版選罷法擬今天闖關　綠喊反對到底

藍綠日前為了選罷法修法在委員會爆發激烈衝突。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜20日召集朝野協商，針對國民黨版《選罷法》修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理。國民黨“立法院”黨團希望今天力拚三讀通過，可能透過變更議程方式闖關選罷法，藍綠今天都祭出甲級動員令，嚴陣以待。國民黨團書記長林思銘表示，選罷法是否闖關，由今早黨團大會決定。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤指出，藍營主張扼殺人民基本權利，將反對到底。



國民黨團所提的選罷法部分條文修正草案，目前有“加嚴連署方式”與“提高連署門檻”兩大版本，被形容為阻擋罷免潮的雙防火牆。據瞭解，由於台灣民眾黨並不支持“提高罷免門檻”。因此，國民黨團22日傾向先三讀“連署門檻加嚴”相關條文。



由於今院會排定議程並無選罷法修正，民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰為了反制藍營，清晨就在議場門口守候，待議場大門一開，就率先遞案盼優先審查《學生輔導法》或《貨物稅》修正案。



國民黨團書記長林思銘21日受訪時表示，查核連署加嚴加密的版本22日會不會在“立法院”會三讀通過，國民黨立場是要經過黨團大會的民主機制來做決定，目前無法告知。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，不確定選罷法22日是否闖關，因為有學生輔導法修正案等重要法案要處理，須視狀況而定。

