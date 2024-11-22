賴士葆：從出訪安排就可知美國對賴有疑慮

藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月22日電（記者 楊騰凱）“總統府”今日上午10點召開記者會，宣布賴清德上任首度出訪太平洋“友邦”的行程，據傳賴此行將過境美國夏威夷，但記者會上並未宣布。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪表示，夏威夷並非美國本土，若賴清德最後僅能過境夏威夷，這代表美國對賴清德依然不信任，依然存有疑慮。



府方今早臨時發布採訪通知，於上午10時舉行賴清德出訪太平洋“友邦”記者會，賴清德將在30日出訪帛琉、馬紹爾群島等台灣在南太平洋的“友邦”，並可能過境美國夏威夷。但“外交部”表示，相關過境安排都在仔細規劃中，最終在記者會也並未公布過境美國的地點。



國民黨“立法院”黨團今日上午召開黨團大會，賴士葆於會前受訪。



賴士葆表示，現在大家看的都不是賴清德出訪南太平洋或中南美洲，大家看的是賴清德過境美國哪裡。現在看到的訊息是賴無法過境美國本土，如果能到美國本土，當然越靠近華府越好，至少要是美國東岸包括紐約等等，幾乎歷屆台灣領導人要過境紐約難度都很高，因為政治敏感度很高。



賴士葆指出，退而求其次，包括馬英九、蔡英文都曾經過境洛杉磯或德州，結果這次賴清德據說是要過境夏威夷，如果只能過境夏威夷，那真的差很多，因為雖然夏威夷也是美國，但並非本土，這就代表美國對賴清德依然不信任，否則就讓賴過境本土就好，可以是洛杉磯或舊金山等華人比較多的地方，這就代表美國對賴清德是有疑慮的。