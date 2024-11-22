張啟楷：搞出了人命　民進黨還官官相護吃案

民眾黨團召開“民眾黨保護吹哨者 民進黨保護霸凌者”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”發生疑似上司職場霸凌下屬致輕生事件延燒不止，引發民怨沸騰，“行政院長”卓榮泰昨已准予“勞動部長”何佩珊請辭。台灣民眾黨“立委”張啟楷22日批評，民進黨已經變成出了一條人命，卻依舊官官相護吃案的政黨！雖何佩珊請辭，但死者家屬已喊話要真相、還清白，不要換了部長，案件就拖拖拉拉丟在那，應儘速調查。



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌說，從民進黨政府抗拒“國會”改革法案、從民進黨政府把揭弊者污名化的脈絡來看，對照“勞動部”發生職場霸凌疑似致年輕公務員輕生事件，民進黨政府將是希望自己查自己，不准“國會”調查、不准吹哨者吹哨，享有清算追殺的權力！民眾黨在第一會期就提出吹哨者保護法，民意也高達8成以上支持，請民進黨不要再為了一黨之私，繼續阻礙吹哨者保護法。



台灣民眾黨“立法院”黨團22日上午召開“民眾黨保護吹哨者 民進黨保護霸凌者”記者會，黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、“立委”張啟楷、林憶君出席。



張啟楷表示，死者家屬已經出來喊話要真相，民進黨政府有要給真相嗎？到現在分署長謝宜容神隱已讀不回，何佩珊昨天也沒出面說明，整個“勞動部”都在搞神隱。整件事的調查拖這麼久，就是因為過去民進黨一黨獨大了8年，太多的霸凌都不管、一直掩飾，現在連出人命了還要拖拖拉拉、吃案，吃案不成各部會又推來推去。

