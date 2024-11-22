不滿“釋憲”廢死　吳宗憲號召12／3上凱道

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月22日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天在“立法院”“國是論壇”上，對於大法官“釋憲”後可能影響死刑犯刑期執行的問題提出嚴厲批評。他認為現行制度漏洞可能導致重大公共安全風險，並呼籲政府正視相關問題，避免讓死刑犯過早回歸社會。此外，吳宗憲號召民眾於12月3日的凱道“衹有愛如故追思白玫瑰”活動，追思被性侵殺害的女老師，並站出來為台灣安全奮鬥，也期盼司法能還給受害者公道。



吳宗憲首先點出數個因大法官“釋憲”而衍生的司法問題，認為這些問題威脅到社會安全。他指出，大法官的裁定恐讓死刑犯在服刑多年後得以假釋，並質疑司法體系在此過程中缺乏防範措施。他列舉了幾個關鍵問題，認為應進一步檢討現行法律與實務運作。



第一點是死刑犯長期收容的羈押問題，吳宗憲表示，根據現行法律，長期收容的死刑犯若無法證明有串供或逃亡之虞，可能難以延續羈押，而審理程序漫長，極易出現期限屆滿後只能釋放的情況。



吳宗憲接著說，第二點是假釋機制的漏洞。他強調，死刑犯可依行為時規定申請假釋，通常在服刑15年後即符合申請條件，加上羈押期間可以折抵刑期，使得假釋的門檻進一步降低。此外，吳宗憲擔心未來人權團體主張將收容時間折抵刑期，會使死刑犯更快重獲自由。



吳宗憲隨後痛批司法程序的缺失。他指出，一旦死刑犯成功推翻判決，其身份從“收容人”轉變為“被告”，期間因程序問題導致無法有效限制人身自由。

