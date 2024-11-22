賴二度致歉後　謝宜容發影片鞠躬道歉

謝宜容拍攝7分鐘影片，鞠躬痛哭道歉。（截自YouTube畫面） 中評社台北11月22日電／“勞動部”勞發署北分署長謝宜容涉及職場霸凌，遭處2大過免職處分，但事發至今她原只發出一紙律師聲明，持續神隱未出面遭痛批。賴清德今早主動針對此事件第二度致歉，他除了向家屬道歉，也向受影響的同仁表達歉意，強調政府對這件事的處置態度，嚴查嚴辦，還給離世同仁以及家屬一個公道，並且向社會大眾交代。



隨後謝宜容才透過網路發出道歉影片，表示要向輕生的同仁以及社會大眾，至上十二萬分的抱歉，非常對不起大家。



謝宜容哭著解釋這幾天沒有出面的原因，是因為非常非常的悲痛，也非常自責，並深切檢討。因為個人言行、領導方式、管理方式、溝通方式及跟別人互動的模式，所造成這樣悲痛的事情。



謝宜容說，她必須向輕生離開的同仁表達對不起，“我沒有即時發現、及給予協助，我非常對不起輕生離開的同仁”。第二個，她要鄭重跟家屬抱歉、對不起，她沒有保護好你們的孩子，一個活生生的孩子在北分署工作，“最後你們看到的是冷冰冰的遺體，對不起，我沒有保護好你們的孩子”。



她說，第三個，她要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕，她要鄭重道歉，另外她也要跟北分署還在工作的同仁表達對不起，“讓你們必須因我的事件，要在這樣氛圍之下執行這麼重的工作，我非常非常抱歉。最後我要跟社會大眾鄭重道歉，造成大家的困擾跟影響，我非常非常對不起”。