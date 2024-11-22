罷免發起人邀辯論　綠委許智傑助理給軟釘子

罷免綠委許智傑發起人朱磊（左）下戰帖，由許的服務處副主任蘇致榮代表收下。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月22日電（記者 蔣繼平）明年可能會迎來一波罷免潮，本週剛發起罷免民進黨“立委”許智傑的朱磊，今天再度採取攻勢，上午前往許智傑鳳山服務處下戰帖邀公開辯論。許智傑服務處副主任蘇致榮出面代表收下戰帖，對於是否接受辯論，則以“長期配合“立院”甲動，可能無法配合”為由，變相婉拒。



罷免民進黨“立委”許智傑總部18日在高雄鳳山開張，發起人朱磊提前蒐集第一階段連署同意書，籌備明年二月正式啟動罷免。朱磊22日上午再邀許智傑進行公開辯論，前往位於鳳山區保泰路的許智傑服務處下戰帖。



許智傑服務處副主任蘇致榮22日上午10時就坐在服務處門口等候，現場也有約5名警力到場蒐證。朱磊則騎公共租賃腳踏車YouBike到場，另有一名年輕男子陪同現身協助舉罷免文宣看板，在服務處門口表達訴求10多分鐘。



朱磊表示，先前他公開發起罷免許智傑，許也多次表示會“正面迎戰”，還稱“政績有目共睹”，其後卻發文迴避質疑，更涉嫌用影射手法，企圖煽動“族群對立、歧視及仇恨”，因此他邀許智傑針對烙跑選市長一事進行公開辯論。

