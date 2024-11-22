與行政官員溝通有如鬼打牆　霸凌陳情團體怒

抗議民眾向“行政院”丟擲“勞動部”日前載明“目的良善”的調查報告公文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌自殺事件重創民進黨政府形象，台灣公務革新力量聯盟22日上午在“行政院”前聚集，約10名警、消、教師、公務員陳情抗議，並提出三項訴求。但最終因出面接收陳情書的“行政院”官員無法給出任何承諾，引發抗議民眾不滿。不僅連陳情書都不交，直接請官員離開，也激動地丟擲“勞動部”日前載明“目的良善”的調查報告公文，衝突氛圍一觸即發。



台灣公務革新力量聯盟、消防員工作權益促進會、台灣警察工作權益推動會、台灣書記官工會、全台代理暨代課教師產業工會22日上午號召約10人前往“行政院”抗議“勞動部”職場霸凌自殺事件，並提出三項訴求，包括公務員全面納入職安法、職場霸凌申訴應法制化、開放公務員籌組工會。



由於“勞動部”發生職場霸凌事件成為台灣社會近期關注焦點，引起不小的民怨。“行政院”內外除拉起拒馬，也安排逾50名警力維安戒備。



台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，卓榮泰日前針對“勞動部”的自殺案件鞠躬道歉、調查懲處，也要求各機關一週內調查是否有職場霸凌的情形，並將檢討結果回報“行政院”。他諷刺道，可以說是“目的良善”。他也曾因採購業務得罪“立委”而屢遭調職，他現在申訴有機會成功嗎？

