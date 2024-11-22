中日棒球大戰明開打　盧秀燕邀吃太陽餅嗑日

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月22日電（記者 方敬為）世界棒球12強賽23日中華隊將與日本再次對壘，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，市府當天將透過市府前1300吋LED電視牆轉播賽事，歡迎球迷一同觀賽替中華隊加油，她並笑稱，台中的名產是太陽餅，市府會在現場發送2000個太陽餅，號召大家一起吃爆太陽餅“嗑日”，助陣中華隊！



世界棒球12強4強復賽中華隊挺進東京，中日大戰23日登場，盧秀燕22日在市議會備詢結束後受訪表示，對中日大戰很有信心，她也會繼續為中華隊加油，市府也有系列活動，歡迎球迷共襄盛舉。



盧秀燕說，為了力挺中華隊，周末夜除了在市府廣場舉辦直播派對，現場還將發送超過2000個太陽餅，大家都知道，太陽餅是台中名產，除了讓民眾看球賽配餅外，還有一大象徵意義，就是吃太陽餅“嗑日”，希望能夠藉此集氣，替中華隊加持。



對於不分黨派市議員建議在全市山、海、屯區加開直播場，讓更多人為中華隊加油。盧秀燕認為，看棒球並不難，手機、電視都有直播，但既然要集氣，就要把場面搞大，大家一起來，聲勢才會好。市府舉行直播派對，當然人愈多愈好。她歡迎周末大家到市府廣場一起吃太陽餅，共同為中華隊加油。