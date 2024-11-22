與新竹清華結緣多年　東鋼董座助建藝術學院

新竹清華大學今日舉行藝術學院大樓上樑典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月22日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學今日舉行藝術學院大樓上樑典禮，東和鋼鐵董事長侯傑騰特別到場觀禮，致詞時更透露家族和新竹清華結緣數十載，因此一路走來都相當關心學校的各項發展。新竹清華大學校長高為元也感謝東和鋼鐵公司的全力協助，才能在缺工缺料的艱困環境下，讓藝術學院大樓按照進度順利興建。



新竹清華大學今日舉行藝術學院大樓上樑典禮，包括新竹清華大學校長高為元、東和鋼鐵董事長侯傑騰、新竹清華校友總會理事長蔡進步、嘉德技術開發董事長何長慶、台聯大系統校長陳力俊、東鋼營造董事長古寬仁、正龍工程董事長張銘欽、新竹清華藝術學院院長張芳宇、建築師郭旭原等人都到場觀禮。



東和鋼鐵董事長侯傑騰表示，東鋼與清華的淵源深厚，他的父母與家族十多年來與學校結下深厚緣分，如設立侯金堆講座，並以春之文化基金會支持清華藝術教育，一路見證清華的發展。侯也分享他在美國哈佛大學的求學經驗勉勵學生，學習常是在與不同科系同學交流時激發出來的，他期待藝術學院師生能從彼此日常交流迸發更多的創意火花。



新竹清華大學校長高為元指出，總經費近新台幣9億元的藝術學院大樓在“教育部”補助及校友總會理事長蔡進步的慷慨捐助下，將於明年底竣工，他特別感謝東和鋼鐵長期關心與支持新竹清華大學的文藝和教育發展，尤其在台灣營造業近年面臨缺工缺料的困境下，許多重大工程發包不易，在東鋼的全力協助下讓藝術學院大樓按照進度順利興建。

