藍白聯手　“立院”成立不當投資調查委員會

藍白聯手通過成立“國家發展基金不當投資調查委員會”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月22日電（記者 俞敦平）“立法院”今日針對台灣民眾黨“立法院”黨團提出成立“國家發展基金不當投資調查委員會”的提案展開激烈討論。多位民進黨“立委”表達強烈反對，場內藍綠對峙升高，甚至一度引發肢體衝突，導致中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布中場休息。最終，進入表決階段，國民黨“立法院”黨團與民眾黨“立法院”黨團聯手，在人數優勢下仍然通過此提案。



今日“立法院”針對民眾黨團提案設立“國家發展基金不當投資調查委員會”進行討論，綠營與藍營因意見分歧發生激烈爭執，甚至演變成謾罵及肢體衝突，最終“立法院長”韓國瑜被迫暫時暫停10分鐘。在休息後，又經過多位委員的發言後，最終進入表決階段，在藍白聯手下的人數優勢下，仍然通過此提案，“立法院”正式成立國家發展基金不當投資調查委員會。



在藍白聯手通過成立“國家發展基金不當投資調查委員會”的提案後，民眾黨團總召黃國昌採取了出人意表的策略。他在表決完成後，立刻針對此案提出覆議案。這一舉動阻止了民進黨提出覆議案，因為議事規則規定，同一議題的覆議案只能由其中一方提出。隨後，覆議案進行表決，最終仍在國民黨團與民眾黨團的合作下被否決，確保原提案無礙地生效。