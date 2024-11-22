綠委林淑芬大爆料：許銘春是和謝宜容一夥的

綠委林淑芬。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電／“勞動部”勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，造成一名吳姓公務員輕生，民進黨籍“立委”林淑芬22日受訪時指出，涉及霸凌的分署長謝宜容和直屬長官蔡孟良、交情好的次長許傳盛以及前“勞動部長”許銘春就是一夥人，經常一起吃喝玩樂，而之所以官箴敗壞，就是這3人寵出來的。也正因如此，才會導致案子被壓下來。



許銘春今年8月已表態要爭取高雄市長民進黨初選，她與時任高雄市長陳菊熟識而從政，也當過陳菊主政時期的高雄市副市長，還被稱作“小花媽”。此件公務員遭霸凌自殺案，由於外界質疑謝宜容在“勞動部”有“菊系”當靠山，但許銘春昨否認曾提拔謝宜容，被認為是要切割謝。



至於今天跳出來爆料的綠委林淑芬，是新北蘆洲區六連霸的“立委”，被形容在民進黨內是不屬於任何派系的“孤鳥”。林淑芬也長期在衛環委員會關注勞工議題以及監督“勞動部”。



《中時新聞網》報導。林淑芬今天受訪時說，謝宜容是相當“心性高傲”的人，對遭爆霸凌覺得被背叛；她做很多包括霸凌部屬等管理不當的事，也被檢舉採購很多不適當的禮品、特別關照友人、把資源都給友人，如今連許銘春都出面切割說謝宜容不是她提拔的。



林淑芬表示，要講一句公道話，謝宜容買很多禮品是為了許銘春。據他們所知，許銘春出門也是要送他人伴手禮，謝宜容因為與她交情頗好，要幫忙採購禮品，讓她出門可以送東西，是人之常情，但卻違反相關規定、法律。



“許銘春切割謝宜容，可事實上許銘春非常喜歡帶部屬吃飯、喝酒，這大家都知道，甚至許前部長辦公室裡面還有廚房，看得出來許前部長行為不同於一般部長”。林淑芬說，現在出事了，許銘春就切割謝宜容，謝宜容心裡情何以堪？



林淑芬指出，謝宜容跋扈靠勢到這種程度，是因為她的直屬長官蔡孟良、與她交情好的次長許傳盛、許銘春，就是這3個人最靠勢，“部長是她靠山，次長是她好朋友，蔡孟良是跟她一夥的，所以（謝）當然囂張慣了”。她強調，謝宜容就是上述這3人寵出來的，之所以官箴敗壞，是因為一夥人平常吃喝玩樂，喝酒都在一起，唱歌也在一起，“就是整團的”。結果現在出事大家相互切割，還把責任推給前次長王安邦。

