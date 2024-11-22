新竹清華整併中華大學　擬設半導體科技園區

中華大學將啟動與新竹清華大學整併作業。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月22日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學與中華大學今日主動證實兩校將整併成立半導體科技園區，中華大學校長劉維琪表示，希望能藉此創造三贏局面，讓中華大學校地成為全球高科技半導體及AI產業人才的培育基地。新竹清華大學指出，和中華大學是採整併模式，希望能藉由中華大學校地鄰近竹科的優勢，打造半導體科技園區。



中華大學校今日召開記者會，由校長劉維琪對外證實表示，未來將與新竹清華大學展開行政程序，中華大學會在保障校內教職員生權益為優先的前提下，審慎研擬兩校證併事宜，他也期許兩校在更多的資源挹注下，能創造教師、學生及產業多贏的局面。



劉維琪指出，中華大學目前財務營運健全，董事會將延續大學設立的初衷，培養台灣所需科技人才，並同意無私捐贈學校土地和資產，在中華大學董事長楊勝翔期望能創造三贏的局面下，使中華大學持續協助產業發展，發揮該校地理優勢、活化資產，成為全球高科技半導體及AI產業人才的培育基地。



新竹清華大學校長高為元今日出席活動時也證實，過去新竹清華大學和中華大學確實有討論與互相瞭解，加上現在少子化跟政府推動桃竹苗大矽谷計劃，他認為這是很好的機會，希望透過這次合作能提供更多人才培育機會與產官學合作平台，但學校內部還需要經過相關的程序與討論。



高為元指出，因為中華大學校地有鄰近竹科的優勢，學校初步構想是希望將半導體學院移到該處，但還需要經過學校更充分的討論，目前校方跟中華大學討論的是整併模式，跟合併或合校是不一樣的。未來若兩校能整併成功，將等中華大學的學生都畢業後，校地才會挪給新竹清華大學使用。