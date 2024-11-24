潘兆民：特朗普缺道德底線　中美衝突風險高

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月24日電（記者 方敬為）針對美國共和黨籍總統當選人特朗普明年1月20日就職後的美中關係走向，東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，特朗普宣示上任後要盡快結束俄烏戰爭，揭示其未來要將戰略中心轉移至亞洲，也就是應對中國，對中國將採取全面施壓，升高雙邊衝突風險。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



特朗普明年將重返白宮，分析美中關係變局，潘兆民認為，雙方關係沒有緩和的空間，由於無論是民主黨還是共和黨，在對華政策上已經形成罕見的共識，那就是“對中國採取強硬立場”。他強調，目前美國的政治氣氛濃厚，尤其是在民間反中情緒高漲的背景下，特朗普勢必選擇以反中為核心處理往後對華政策。



潘兆民指出，可以發現，特朗普的內閣人事布局許多是對華鷹派的政客，例如，特朗普任命邊貿部隊出身的沃爾茨（Mike Waltz）擔任白宮國安顧問，顯然有意在軍事方面加強震懾中國；國務卿人盧比奧（Marco Rubio）則是著名的“反中大將”，長期針對新疆、香港等敏感議題批評中國，並兩度被中國制裁。這些跡象顯示，中美的對立不僅局限於政府層面，更延伸到民間，形成雙方互相敵視的局面，這樣的氛圍，使得中美關係的不確定性和危險性持續升高。

