潘兆民：台灣有淪為特朗普交易籌碼風險

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月23日電（記者 方敬為）針對美國共和黨籍總統當選人特朗普有無可能將台灣交易出去，美國前國安顧問波頓（John Bolton）日前受訪稱，“只要看似精明的交易，他（特朗普）什麼都會賣”。東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，特朗普要台付保護費，並訂定軍費支出應達GDP的10%，就是在對台喊價，換言之，台灣提供利益若不符期待，按特朗普的商人性格，恐怕淪為交易籌碼。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



特朗普第一任期的國安顧問波頓日前接受網路頻道專訪，對於特朗普有無可能在有合適價格的前提下，就會把台灣交易出去？波頓說，如果特朗普看到一筆感覺精明、百世流芳的交易，就會做這種事，“他（特朗普）什麼都會賣，如果這會受到關注”一如將在烏克蘭看到的情況，尤其特朗普幾個任命的人，似乎並不太重視烏克蘭的安全。



潘兆民表示，波頓作為特朗普任內的國安顧問，對特朗普的性格應有程度上的熟悉，其實從特朗普選前對台的一些公開言論，就可以略知特朗普對台灣的態度，並無想像中的友善。

