蕭天流語中評：兵兇戰危 台軍方難以募到兵

台陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流。（中評社 資料照） 中評社台中11月25日電（記者 方敬為）台志願役軍人數吃緊，軍方為補充兵源，擬開放“不適服”士官兵再度入營，台陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流接受中評社訪問表示，顯然軍方對兵源吃緊卻束手無策，才要放寬入伍門檻，讓不適服者入營，姑且不論負面效應，其實以目前兩岸日益緊張的趨勢，軍方無論多努力，都難以募到兵。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



台軍近年招志願役軍人成效不佳，軍中人力吃緊，日前傳出為了補破網，軍方將破天荒，開放讓原本“不適服”退伍5年內的士官兵再度入營，迅速補充兵源。軍方19日證實，但開放是對循退場機制提前退伍的人員，離營滿一年可申請再入營，包括年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變，強調入伍標準未放寬。



針對軍方首度開放“不適服”者再度入營，蕭天流表示，根據“立法院”預算中心針對2025年度總預算的評估報告，台灣志願役人數創下近年新低，第一線戰鬥部隊的編現比未達八成，“預算員額”僅16萬749人，較2024年大減5486人，減幅高達3.3%，創下2018年以來的新低點。也因此軍方想方設法補充兵源，是可以想見的情況。

