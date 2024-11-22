新竹綠議員贈紙飛機諷行政效率　邱臣遠拒收

林盈徹拿出寫有“任重道遠”4個字的紙飛機質詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長今日率領各局處首長到新竹市議會備詢，民進黨籍新竹市議員林盈徹質詢時拿出寫有“任重道遠”4個字的紙飛機，譏諷邱勿讓新竹市府的行政效率繼續往下沉淪，林質詢後拿著紙飛機想要贈送給邱，邱雖滿臉微笑但拒收，最後由新竹市府教育處長林立生代為收下。



新竹市議會今日舉行第11屆第4次定期會總質詢，邱臣遠率領各局處首長到場備詢。民進黨籍新竹市議員林盈徹質詢時拿出寫有“任重道遠”4個字的紙飛機表示，希望邱臣遠能多花點心思在市政工作上，讓新竹市政府的行政效率與市政滿意度起飛，要求邱拿出責任心，不要讓新竹市政往下沉淪，而是要向上提升。



林盈徹也為邱臣遠抱不平指出，邱雖然只是新竹市代理市長，仍是民眾黨在全台灣唯一執政的縣市首長，但民眾黨的官方網站卻沒有任何有關邱的介紹，甚至還要民眾黨團“立法院”黨團總召黃國昌來參選新竹市長。



林盈徹強調，希望邱臣遠能拿出做事情的態度來當代理市長，而不是用來享受身分的態度來當代理市長，邱應該要扛起該有的責任，帶領新竹市走正確的道路希只要邱能拿出決心、魄力與擔當把新竹市政給做好，相信新竹市民就會肯定邱。



林盈徹質詢後拿著紙飛機走到邱臣遠身旁，要將紙飛機贈送給邱，邱雖然臉上仍掛著微笑，但仍拒絕收下紙飛機，林只好把紙飛機放在邱的桌上，最後由坐在邱後面的新竹市府教育處長林立生趕緊起身代為收下，才化解現場尷尬的氣氛。