張博洋：綠派系蠢蠢欲動　賴保鮮期過現危機

台灣基進高雄市黨部主委、高雄市議員張博洋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月23日電（記者 蔣繼平）“勞動部”霸凌案引發台灣社會大量關注與討論，也對賴清德執政產生考驗。深綠的台灣基進黨高雄市黨部主委、高雄市議員張博洋接受中評社訪問表示，此事件若收尾收得不好，可能會產生賴團隊執政能力的疑問，賴清德的用人也會再度受到質疑，目前許多聲音來自綠營內部，代表各派系蠢蠢欲動，且賴支持度開始下跌，危機與考驗浮現。



張博洋，1991年生，屏東人，高雄應用科技大學模具工程系學士。2022年當選的新科高雄市議員，選區為三民區，兼台灣基進高雄市黨部主委。曾任快樂聯播網主持人、2020年積極參與罷免時任高雄市長韓國瑜。



分析官署霸凌事件發生後的社會氛圍，張博洋向中評社表示，民眾會去看“賴政府”怎麼對霸凌案收尾，若收得不漂亮，民眾就會質疑賴團隊的執政能力。今年8月前“交通部長”李孟諺因為私德問題下台，現在“勞動部長”何佩珊火速請辭，民眾有意無意都會放大檢視，且連續幾天遭“立院”砲火猛轟就閃辭，代表重大事件抗壓性不夠，大家看了也會感到困惑。



後續政治層面影響，張博洋認為，這會讓民進黨內的“非賴勢力”蠢蠢欲動，因為賴上任後，外界關注用人模式“小圈子”，等於“權力集中化”，權力集中化會產生兩種情況，用的好，大家就信服，用的不好，各派系就會蠢蠢欲動，因此現在各界都在討論賴的用人問題。



譬如，英系的前“總統府”副秘書長姚人多，近日就撰文批評賴清德用人標準，並提到用人是“報恩內閣”。張博洋表示，未來可能賴的“內閣”團隊在遭遇公關危機時，也許都會遭到黨內的非議，原本用人爭議與“勞動部”霸凌案件是分開的事情，但危機處理不好，兩件事就容易變成一件事，用人問題就會被凸顯、被質疑。



最近賴清德民調“死亡交叉”受到外界討論，張博洋分析，因為上任半年，保鮮期、蜜月期已過，賴的兩岸、主權形象比較鮮明，所以這方面得分會比較高，若經濟、民生沒有陸續提出新亮點，沒有端出新菜色，民眾感受不高，支持度就會逐漸下滑，所以他會建議，要拿出些民生、經濟議題亮點，避免太過注重意識形態。



另外，張博洋也提到，要特別注意目前許多聲音是來自綠營內部，這是最大的危機，這件事情看出來民進黨派系蠢蠢欲動，之後可能牽動2026選舉布局，畢竟剛上任時展現強勢領導，大家都會聽，但半年後、一年後若支持度開始下跌，到時可能壓不住黨內的聲音，到時若要強勢主導初選布局，可能就會有矛盾與衝突。